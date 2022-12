The Marvels bersama Park Seo Joon Tayang Juli 2023

PADA 30 November, Disney mengadakan Disney Content Showcase 2022 yang berlangsung di Marina Bay Sands, Singapura. Pameran tersebut merayakan peringatan 100 tahun berdirinya Perusahaan Walt Disney dan mempratinjau konten asli wilayah Asia-Pasifik yang akan dirilis melalui bioskop dan layanan streaming pada 2023.

Luke Kang, presiden wilayah Asia-Pasifik The Walt Disney Company berkata, "Ini acara yang berarti untuk mengungkap konten regional APAC pada 2023." Di bawah Marvel Studios, proyek mendatang seperti Ant-Man and the Wasp: Quantumania akan diluncurkan 17 Februari 2023, termasuk Guardians of the Galaxy Vol. 3 dan The Marvels.

The Marvels ialah sekuel mendatang dari Captain Marvel yang dibintangi Park Seo Joon juga Brie Larson dan masih banyak lagi. Peran Park Seo Joon belum diumumkan secara resmi. Namun spekulasi telah dibuat bahwa ia akan berperan sebagai Amadeus Cho, pahlawan remaja Korea-Amerika.

The Marvels dipimpin oleh Brie Larson sebagai Carol Danvers dan Iman Vellani sebagai Kamala Khan alias Ms. Marvel yang diperkenalkan dalam serial Disney+. Kemudian ada Teyonah Parris yang melakukan debut sebagai Monica Rambeau dan Samuel L Jackson sebagai Nick Fury. Film ini disutradari oleh Candyman Nia DaCosta dan skenarionya ditulis oleh Megan McDonnell.

Larson terakhir terlihat di adegan pascakredit Ms. Marvel yang bertukar tempat dengan Kamala. Rambeau terlihat dengan Skrull. Mereka telah siap untuk pergi ke luar angkasa untuk melihat Nick Fury.

Park Seo Joon telah tampil di serial TV seperti Kill Me, Heal Me, She Was Pretty, Hwarang: The Poet Warrior Youth, Fight for My Way, What's Wrong with Secretary Kim, dan Itaewon Class bersama dengan beberapa penghargaan. Film-filmnya termasuk The Chronicles of Evil (2015), Midnight Runners (2017), dan The Divine Fury (2019). Aktor ini telah mengumpulkan banyak penghargaan dan pujian dalam kariernya yang panjang.

Park Seo Joon kini menjadi aktor Korea ketiga yang membintangi film Marvel setelah Claudia Kim (yang tampil di Avengers: Age of Ultron) dan Ma Dong Seok (Eternals). The Marvels dijadwalkan tayang di bioskop pada Juli 2023. (OL-14)