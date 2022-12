Voting Indonesian Music Awards 2022 Naik Tajam dari Tahun Lalu

AJANG penghargaan musik bergengsi Indonesian Music Awards (IMA) 2022 telah memasuki masa voting sejak 16 November 2022 kemarin.

Masa voting yang sedang berjalan dapat diakses oleh masyarakat untuk memilih dan mendukung musisi favorit mereka melalui situs website IMA 2022, aplikasi RCTI+, dan media sosial.

Indonesian Music Awards 2022 yang diberikan oleh Langit Musik bersama RCTI kepada para musisi Indonesia ini mendapatkan respons yang sangat positif dari masyarakat.

Terbukti di tahun kedua ini, partisipan voters (pemilih) meningkat tajam di mana tahun sebelumnya tercatat di angka total 16 juta vote.

Hal ini dapat terlihat dari jumlah voters yang sampai dengan Kamis, 1 Desember 2022, sudah mencapai lebih dari 50 juta vote.

Di tahun kedua ini, sama seperti tahun pertama di mana terdapat 12 kategori nominasi yang diperebutkan dalam Indonesian Music Award 2022. Para musisi, seperti Tulus hingga Yura Yunita bersaing dalam kategori Song of The Year.

Begitu juga dengan lagu Sang Dewi yang dinyanyikan oleh Lyodra yang berkolaborasi dengan kompsoser Andi Rianto pun masuk dalam kategori Collaboration of the Year. Masih banyak lagi para musisi hebat di Tanah Air ini yang masuk dalam kategori IMA 2022 untuk meraih kemenangan berdasarkan voting dari masyarakat.

“Antusiasme masyarakat luar biasa, mulai dari awal voting ini dibuka, di website ima.langitmusik.co.id, aplikasi RCTI+, dan media sosial, sudah memperlihatkan total vote yang sangat besar," jelas Aris Sudewo selaku CEO PT. Nuon Digital Indonesia dalam keterangan, Jumat (2/12).

"Ini menjadi semangat yang positif bagi kami dengan melihat antusias dari masyarakat dalam berpartisipasi memilih lagu dan musisi favoritnya di ajang IMA 2022." katanya.

"Harapannya, total vote akan terus bertambah hingga akhir periode vote ditutup pada 5 Desember nanti,” ujar Aris.

Hal serupa juga didukung oleh Rian Ekky Pradipta, vokalis D’Masiv yang masuk ke dalam empat kategori yakni Collaboration of the Year, Album of the Year, Band of the Year, dan Throwback Hits of the Year.

“Sampai hari ini (1/12) sudah mencapai 50 juta vote. Hal ini menjadi bukti bahwa apresiasi untuk musik Indonesia sangat besar dan kekuatan dari fanbase sangat penting," jelas Rian.

"D’Masiv pun turut mengerahkan segala kekuatan dari semua Masivers se-Indonesia. Yang pasti kami senang dan terkejut masuk ke dalam empat nominasi," tuturnya.

"Kalaupun memang ada yang kami menangkan, pastinya jadi hadiah spesial untuk ulang tahun D’MASIV yang ke 20 ini. Namun apapun itu, kami senang atas apresiasi dari Indonesian Music Awards 2022 ini,” ujar sang vokalis.

Indonesian Music Awards 2022 merupakan sebuah ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Langit Musik bersama RCTI untuk memberikan apresiasi dan pengaruh besar terhadap industri musik di Indonesia.

Dimulai dari tahun 2021, IMA menentukan para pemenang dari berbagai nominasi melalui data yang objektif dari voting masyarakat dan juga dewan juri.

Nominasi dari masing-masing kategori di IMA 2022 ditentukan melalui proses seleksi yang sangat ketat berdasarkan data yang diambil dari data stream Langit Musik dalam kurun waktu 2021-2022.

Tentunya nominasi ini pun cukup relevan dengan tren musik yang berlangsung dari periode tersebut.

Dalam Indonesian Music Awards 2022 terdapat 12 kategori di mana masing-masing terdapat 5 nominasi yang pemenangnya akan ditentukan berdasarkan voting dari masyarakat yang dilakukan via Langit Musik microsite, media sosial, serta aplikasi RCTI+.

Di samping itu, terdapat pula kategori spesial berupa Nada Sambung Pribadi Kreasi of the Year dan Lifetime Achivement yang dipilih berdasarkan penilaian dewan juri.

Malam puncak IMA 2022, pastinya juga akan menghadirkan presenter, pembaca nominasi, serta serangkaian hiburan atau performa dari musisi ternama di Indonesia.

Oleh karena itu, malam puncak IMA 2022 pada 8 Desember 2022 mendatang akan sangat sayang jika dilewatkan. (ROOL-09)