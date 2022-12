Rintik Sedu Puncaki Daftar Podcast Teratas Spotify untuk Tahun Ketiga Secara Beruntun

SPOTIFY meluncurkan Spotify Wrapped tahunannya yang memuat daftar lagu, album, dan podcast terpopuler tahun ini serta menampilkan kaleidoskop lebih dari 456 juta pendengar di seluruh dunia. Di Indonesia, Rintik Sedu berhasil menduduki posisi teratas sebagai podcast yang paling banyak didengarkan tahun ini.

Ini bukan kali pertama bagi Rintik Sedu meraih pencapaian ini. Ia juga dinobatkan sebagai Podcast Indonesia Teratas pada 2020 dan 2021, yang berarti ia telah meraih posisi teratas di tanah air selama tiga tahun berturut-turut.

Selain itu, Rintik Sedu juga masuk ke dalam Daftar 20 Podcast Teratas secara Global tahun ini, berada di urutan ke-18.

Baca juga: Rintik Sedu Ajak Anak Muda Berani Berkarya

Melalui acaranya, Nadhifa Allya Tsana, sosok brilian di balik Rintik Sedu telah menghasilkan banyak episode tentang kehidupan Gen Z.

Salah satu episodenya, 'lagi capek ya?', mendapatkan banyak perhatian dan menjadi episode podcast yang paling banyak didengarkan tahun ini di Indonesia.

Tidak hanya itu, podcast audio drama "Kuas, Kanvas, dan Bulan Kesepian", acara Spotify Original hasil kolaborasi antara dirinya dan Spotify Studios juga terus mendapat banyak apresiasi dengan episode pertamanya "Ep1: Halo, Aku Karin!" menempati posisi keempat dalam daftar episode podcast yang paling banyak didengarkan di Indonesia tahun ini.

Selain Tsana, ada kreator perempuan lainnya yang membuat gebrakan di Wrapped tahun ini, yaitu Vania Winola dengan podcast-nya, little talks.

Vania telah membuat podcast sejak ia berusia 15 tahun menggunakan Anchor — platform gratis yang disediakan Spotify untuk membantu pengguna membuat podcast dari awal hingga akhir.

Dengan lebih dari 90 episode, ia sekarang merupakan kreator Spotify Exclusive termuda secara global. Dia menduduki peringkat kelima dalam daftar podcast teratas di Indonesia, setelah PODKESMAS, Do You See What I See?, dan AGAK LAEN!, yang masing-masing menempati posisi kedua hingga keempat.

"Tahun ini merupakan tahun yang luar biasa bersama Spotify. Saya merasa terhormat dan bersyukur atas dukungan dan kesempatan tiada henti yang telah diberikan Spotify, sehingga saya dapat mengeksplorasi pembuatan konten untuk pendengar saya," ujar Tsana, kreator dari Rintik Sedu. "Saya juga sangat berterima kasih kepada para penggemar saya yang telah mendukung dan mendengarkan saya. Saya tidak akan sampai sejauh ini tanpa dukungan mereka."

Tergerak oleh beragamnya inovasi yang terjadi dalam dunia podcasting sepanjang tahun ini, pada 1 Desember 2022, Spotify meluncurkan episode podcast spesial akhir tahun, menampilkan 8 episode video podcast spesial dari AGAK LAEN! dan 12 episode video podcast dari Podcast ANCUR, BKR Brothers, Rapot, serta Cape Mikir with Jebung.

Podcast tersebut memungkinkan pendengar untuk melakukan perjalanan lintas waktu, mengingatkan kita semua tentang apa yang membuat tahun ini begitu istimewa.

Setiap episode akan menampilkan selebritis atau artis musik yang akan membagikan momen Wrapped mereka, tanggapan terhadap topik terhangat dan tren terkini, serta sekilas cerita mengenai kehidupan pribadi mereka untuk menemani Anda melewati musim liburan ini! Episode pertama podcast mereka akan tayang mulai 5 Desember 2022.

"Melalui Wrapped tahun ini, kami dapat dengan bangga mengatakan bahwa podcast telah masuk ke dalam hati para pendengar Spotify. Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat bahwa podcast yang paling banyak didengarkan merupakan podcast dari kreator lokal dan dari berbagai genre. Ke depannya, kami percaya bahwa industri podcast di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Kami senang berada di sini bagi para pendengar dan kreator untuk mendorong pertumbuhan tersebut." kata Head of Studios for Spotify, Southeast Asia Carl Zuzarte.

Mulai hari ini, pengguna yang memenuhi syarat juga dapat mengakses pengalaman Wrapped 2022 yang dipersonalisasi secara eksklusif di versi terbaru aplikasi ponsel Spotify (8.7.87 di iOS dan 8.7.86 di Android).

Berikut adalah hasil Wrapped 2022 untuk Podcast Teratas Indonesia

Podcast Teratas di Indonesia

Rintik Sedu PODKESMAS Do You See What I See? AGAK LAEN! little talks

Episode Podcast yang Paling Banyak Didengarkan di Indonesia

Rintik Sedu - "lagi capek, ya?" PODKESMAS - "Haji Andre Gabung Podkesmas??!" AGAK LAEN! - "Agak Laen! Versi: Ujian" Kuas, Kanvas, dan Bulan Kesepian - "Ep1: Halo, Aku Karin!" Tentang Menerima - "capek banget ya, ga ada yg bisa diajak cerita?"

Genre Podcast Paling Banyak Didengarkan di Indonesia

Gen Z Life Comedy Pop Culture Horror and Paranormal Religion

Podcast Teratas secara Global