Weezer Gandeng The Adams untuk Bawakan Anak Sekolah

BAND rock asal Amerika Serikat (AS), Weezer, mengejutkan para penggemarnya dengan menggandeng dua personel The Adams, Ario Hendarwan (vokal) dan Pandu Fathoni (bass), untuk menyanyikan lagu Anak Sekolah, di atas panggung Road to Now Playing Festival 2023 di Peninsula Island, The Nusa Dua, Bali.

Penggemar Weezer, yang berkumpul, Selasa (29/11) malam di Nusa Dua telah menantikan momen langka itu mengingat pada konser mereka di Jakarta, Rivers Cuomo cs viral di media sosial karena menyanyikan Anak Sekolah, lagu ciptaan Oddie Agam yang dipopulerkan oleh mendiang Chrisye.

"Aman semua? Kalian mantul (mantap betul). Kamu nanya? Asik! Indonesia sangar. Kalian penonton luar biasa," kata Vokalis Weezer, Rivers Cuomo, berinteraksi dengan penggemarnya dalam Bahasa Indonesia sebelum dia memanggil dua personel The Adams naik ke atas panggung.

Tidak lama setelah itu, Ario dan Pandu naik ke atas panggung dan disambut riuh tepuk tangan penonton. Pandu, yang mengaku Weezerian, mengatakan, "Ajaib ini!"

Rivers pun langsung mengambil mikrofon dan menyanyikan lagu Anak Sekolah diiringi oleh petikan bass dari Pandu Fathoni. Penonton konser, yang antusias sejak awal, pun ikut bernyanyi ketika lagu masuk bagian chorus.

Vokalis Weezer itu terdengar fasih menyanyikan lagu Anak Sekolah, mengingat ia mengaku telah berlatih berbicara Bahasa Indonesia selama beberapa hari sebelum konser.

Selepas chorus yang pertama, Arif menyanyikan bagian selanjutnya diiringi Rivers dan personel Weezer lainnya, Patrick Wilson (Drum), dan Brian Bell (Gitar). Kemudian, Rivers kembali mendekati mikrofon dan menyanyikan sisa lagu Anak Sekolah sampai akhir.

Usai manggung bersama, Pandu dan Arif memeluk Rivers, dan personel band Weezer lainnya.

Scott Shriner, pemain bass Weezer, yang posisinya sempat digantikan Pandu saat band itu membawakan lagu Anak Sekolah, kembali naik ke atas panggung dan mereka lanjut menyanyikan salah satu lagu terpopuler Weezer, Island in the Sun.

Di Bali, Weezer menyanyikan total 15 lagu, termasuk Anak Sekolah. My Name is Jonas dari The Blue Album (1994) membuka aksi Rivers Cuomo, Brian Bell, Scott Shriner, dan Patrick Wilson di panggung Road to Now Playing Festival, dilanjutkan dengan Beverly Hills dari album Make Believe (2005), Hash Pipe dari The Green Album (2001), dan Pork and Beans dari The Red Album (2008).

Usai bernyanyi empat lagu tanpa jeda, Rivers pun mulai menyapa para penggemarnya.

"Om Swastyastu. My name Weezer dari Los Angeles. Apa kabar semua? Selamat datang ke konser ini, pasti bakal seru. Kami senang. Kami terakhir ke sini 9 tahun yang lalu. Semoga kalian suka Weezer juga, bro," kata Rivers ke para penggemarnya di Bali.

Kata-kata yang sama, kecuali Om Swastyastu, juga disampaikan Rivers ke para penggemarnya saat Weezer tampil di Jakarta minggu lalu di atas panggung Soundrenaline 2022.

Tidak lama setelah itu, Weezer langsung lanjut membawakan The World Has Turned and Left Me Here dari The Blue Album, Take on Me dari The Teal Album (2019), Pink Triangle dari album Pinkerton (1996), I Just Threw Out the Love of My Dream, dan Undone.

Kemudian, Anak Sekolah, Island in The Sun, Africa, California Show, dan Say Ain't So.

Selepas menyanyikan Say It Ain't So, lagu yang mereka juga nyanyikan saat konser di Jakarta pada 2013, seluruh personel Weezer langsung meninggalkan panggung tanpa pamit ke para penggemarnya. Lampu di atas panggung redup.

Penonton konser yang belum puas pun kompak memanggil Weezer untuk encore. Beberapa menit setelah penonton berseru, 'We want more! we want more!' Rivers kembali ke atas panggung dan menutup aksinya di Bali dengan Buddy Holly.

Lagu yang sama juga dinyanyikan oleh Weezer saat mereka pertama manggung di Indonesia 9 tahun lalu. (Ant/OL-1)