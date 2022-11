Album Baru Jennifer Lopez Terinspirasi dari Romansa bersama Ben Affleck

PENYANYI Jennifer Lopez atau yang akrab disapa J.Lo mengatakan album barunya, This Is Me...Now, terinspirasi dari hubungan asmaranya dengan Ben Affleck.

J.Lo mengatakan album baru tersebut berbicara tentang cinta dalam hidupnya, khususnya ketika dipersatukan kembali dengan Affleck untuk selamanya.

"Seluruh pesan dari album ini adalah bahwa cinta itu ada," ujar J.Lo dilansir Variety, Selasa (29/11).

Lebih lanjut, J.Lo mengatakan sebenarnya dia ingin membagikan pesan yang dianggap rentan ini kepada dunia, meskipun membuatnya dan Affleck takut.

"Dia seperti, 'Oh, apakah kamu benar-benar ingin mengatakan semua hal ini?' Dan saya seperti, 'Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, sayang'," kata J.Lo.

Pasangan itu kembali menjalin hubungan pada 2021, hampir 17 tahun setelah mereka membatalkan pertunangan pada 2004.

Sejak saat itu, J.Lo menolak membawakan lagu-lagu yang terinspirasi dari Affleck seperti pada album 2002 termasuk, Dear Ben lantaran merasa sangat hati akibat perpisahan itu.

"Saat kami membatalkan pernikahan itu, 20 tahun yang lalu, itu adalah patah hati terbesar dalam hidup saya, dan sejujurnya saya merasa seperti akan mati," katanya.

"Itu membuat saya berputar-putar selama 18 tahun berikutnya saat saya tidak bisa melakukannya dengan benar. Tapi sekarang, 20 tahun kemudian, itu memang memiliki akhir yang bahagia," lanjut J.Lo.

Beberapa judul lagu dalam album This Is Me... Now, yang terinspirasi dari romansa dengan Affleck adalah Greatest Love Story Never Told dan Midnight Trip to Vegas, yang mengisyaratkan kisah pernikahan musim panas mereka di Las Vegas.

Belum ada tanggal rilis resmi yang ditetapkan untuk This Is Me...Now, namun diharapkan dapat hadir tahun depan. (Ant/OL-1)