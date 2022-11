Virginia To Vegas Rilis Single Synth-Pop Break Up With That Guy

MUSISI multiplatinum asal Kanada peraih nominasi Juno, Virginia to Vegas (Derik Baker), kembali dengan lagu terbarunya yang bernuansa pop-synth, Break Up With That Guy, yang dirilis melalui Wax Records.

Single itu membawa nuansa indie-pop khas Virginia to Vegas yang menyegarkan, seraya ia bernyanyi, "Why, tell me why, don't you break up with that guy."

"Semuanya dimulai suatu malam di sekitar Broadway di Nashville saat Jeffrey Jordan dari Band Camino mengajakku bertemu dengannya dan Seth Ennis di studio pukul 9 pagi untuk menulis lagu bersama," cerita Derik tentang bagaimana lagu ini dibuat secara spontan.

Baca juga: Virginia to Vegas Buka 2022 dengan EP Baru

"Mereka adalah salah satu band favoritku dan aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini, jadi aku bergegas kembali ke hotel untuk tidur beberapa jam. Ternyata, rasa lelah dan mabuk adalah campuran yang tepat untuk kami dalam membuat lagu menyenangkan yang tidak terlalu serius. Awalnya kami menulis Break Up With That Guy untuk Band Camino, tetapi selama beberapa minggu berikutnya, sesuatu tentang lagu ini bergema di benakku dan aku benar-benar jatuh cinta dengan lagu ini. Aku sangat senang mereka membolehkanku mengambil lagu ini dan menjadikannya single milikku sendiri!"

Single baru ini dirilis bertepatan dengan tur Kanada Virginia to Vegas yang juga menampilkan co-headliner Ria Mae seraya mereka membawakan musik pop Kanada terbaik melintasi Kanada bagian timur dengan teman satu label mereka, Noelle, yang akan bergabung dengan Virginia to Vegas di panggung untuk membawakan lagu kolaborasi mereka yang akan datang, Daydreaming.

Setelah kesuksesan besarnya selama 2020 termasuk Virginia To Vegas yang resmi menjadi musisi Kanada nomor 2 yang musiknya paling sering diputar di radio Kanada (di bawah The Weeknd), merilis dua EP dan disertifikasi 4 kali platinum, Virginia To Vegas telah menorehkan berbagai prestasi sepanjang 2021 dengan mengumpulkan lebih dari 700 juta stream dari seluruh dunia termasuk di Asia di mana Indonesia beserta Singapura, Taiwan, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Hong Kong masuk ke daftar Top 15 negara-negara yang paling sering mendengarkan musiknya.

Single Virginia To Vegas sebelumnya, Amnesia, diputar di 12 stasiun radio di Asia Tenggara termasuk Kiss 92 FM (Singapore), 96.8 Elfara FM, Phoenix Radio Bali, dan lainnya.

Baru-baru ini, ia juga tampil di panggung acara Music Matters di Singapura dan tampil di Prambors serta Volix Media saat ia berkunjung ke Jakarta.

Seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser independen asal Kanada dan kelahiran Amerika, Virginia to Vegas dikenal dengan musik indie-pop dengan sentuhan melodi elektroniknya yang khas.

Seorang musisi independen dengan visi jelas untuk apa yang ia inginkan, Virginia To Vegas telah meraih berbagai penghargaan termasuk 4 SOCAN Awards, nominasi JUNO Award, INDIE Award, nominasi MMVA, Canadian Radio Music Award, dan juga meraih 4x Platinum untuk single-singlenya, dan 6 singlenya yang masuk ke Top 10 di radio Kanada.

Mengakhiri 2022 dengan musik baru dan tur nasional, Virginia to Vegas memberikan gambaran awal tentang apa yang akan ia bagikan di 2023. (RO/OL-1)