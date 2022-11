Red Velvet Kembali Menyisipkan Sampel Lagu Klasik di Lagu Terbaru

GRUP idola K-pop Red Velvet, yang menyisipkan bagian lagu Air on the G String From Suite No. 3 dari Johann Sebastian Bach, akan merilis lagu baru yang kembali berisi sampel musik klasik.

Yonhap, Senin (28/11), melansir lagu Birthday dari EP The ReVe Festival 2022 mengambil sampel lagu Rhapsody in Blue, salah satu mahakarya George Gershwin.

"Keduanya mengambil sampel musik klasik, tapi nuansanya sangat berbeda," kata Seulgi dalam konferensi pers daring untuk mempromosikan album Red Velvet.

"Kami mencoba menyuguhkan pesona klasik dan elegan dengan Feel My Rhythm dan ingin menciptakan suasana unik dan seru dengan Birthday," lanjutnya.

Ketika ditanya mengapa Red Velvet kembali mengambil sampel musik klasik dalam karya teranyar, Irene menjelaskan kata kunci dari EP The ReVe Festival 2022 adalah imajinasi dan perjalanan waktu.

Red Velvet, lanjutnya, ingin menggunakan lagu-lagu seperti itu sebagai medium untuk mempertemukan masa lalu dan masa depan.

EP The ReVe Festival 2022-Birthday juga berisi lagu Bye Bye, On A Ride, Zoom, dan Celebrate.

"Terima kasih telah memberikan kami cinta kapan pun album baru kami dirilis," kata Joy, menambahkan grup mereka akan melakukan yang terbaik untuk mempromosikan karya teranyar mereka berkat dukungan dan cinta dari penggemar.

Red Velvet melakukan debut pada Agustus 2014 di bawah label SM Entertainment. Grup tersebut beranggotakan Wendy, Irene, Seulgi, Joy, dan Yeri. Mereka telah menelurkan sejumlah lagu-lagu terkenal seperti Psycho, Russian Roulette, Bad Boy, dan Peek-A-Boo.

Berkaca pada setahun belakangan, Irene mengatakan bagi Red Velvet tahun 2022 terasa seperti festival karena mereka telah mencoba berbagai hal. (Ant/OL-1)