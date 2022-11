Laura Basuki Mengaku Sempat Serba Salah Beradegan Mesra dengan Ernest Prakasa

LAURA Basuki mengalami perasaan serba salah dan tidak enak hati saat memerankan Natalie, kekasih dari Erwin (Ernest Prakasa), di film Cek Toko Sebelah 2, lantaran dia harus berakting mesra dengan Ernest.

Dalam film itu, Meira Anastasia, yang juga istri Ernest menjadi ko-sutradara. Meira tidak cuma melihat, tetapi juga mengarahkan adegan-adegan mesra antara Natalie dan Erwin.

"Lebih ke enggak enak hati karena banyak adegan yang romantis lucu-lucu sama suami yang istrinya ada di lokasi, di depan monitor dan men-direct," kata Laura di konferensi pers penayangan trailer Cek Toko Sebelah 2, dikutip Senin (28/11).

Komentar dari Laura disambut dengan tawa dari rekan main dan kru film, termasuk Ernest dan Meira.

"Cuma ketika sudah on cam lupa, begitu cut, (kembali ingat) eh Meira bagaimana ya?" kenang Laura soal pengalamannya.

Meira menanggapi bahwa kemesraan antara Natalie dan Erwin merupakan bagian dari pekerjaan.

Justru, ujar Meira, melihat sendiri proses syuting lewat monitor membuat hatinya merasa lebih lega ketimbang hanya melihat hasilnya di layar lebar.

"Aku nyaman melihat walau ada di situ. Being there on the monitor better daripada enggak lihat sama sekali. Kalau lihat yang sudah jadi, kita jadi mikir (macam-macam)," ujar Meira.

Ernest menukas ada adegan yang sudah dia rancang sedemikian rupa demi menghindari rasa tidak nyaman dari sang istri. Rupanya, malah Meira yang merasa tidak puas dan menyuruh kedua aktor agar terlihat lebih mesra demi terlihat senyata mungkin. Pada akhirnya, arahan dari Meira dijalani juga oleh Ernest.

"Saya kan cuma bisa nurut sama dia," gurau Ernest.

Film ini masih bercerita tentang hubungan kakak beradik Erwin (Ernest Prakasa) dan Yohan (Dion Wiyoko) dengan ayah mereka, Koh Afuk (Chew Kinwah).

Kehidupan keluarga Koh Afuk sudah berbeda setelah tidak lagi memiliki toko. Namun, konflik baru timbul ketika Koh Afuk meminta cucu dari Yohan dan istrinya, Ayu (Adinia Wirasti).

Di saat pasangan ini masih mempertimbangkan kehadiran buah hati, mereka tiba-tiba harus merawat seorang anak bernama Amanda (Widuri Puteri).

Di sisi lain, Erwin harus memenangkan hati Agnes (Maya Hasan), ibu dari kekasihnya, Natalie (Laura Basuki). Banyak pertimbangan yang harus dilalui Erwin dan membuat hubungannya bersama Natalie berada di ujung tanduk.

Cek Toko Sebelah 2 akan rilis pada 22 Desember 2022. (Ant/OL-1)