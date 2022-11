Akan Rilis Film Avatar: The Way of Water, Disney Canangkan Kampanye Keep Our Ocean Amazing

THE Walt Disney Company dan Avatar secara resmi meluncurkan kampanye global bertajuk Keep Our Oceans Amazing, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang tantangan serta isu yang mengancam kelestarian laut dan satwanya.

Kampanye global ini diluncurkan dalam rangka menyambut peluncuran film terbaru besutan 20th Century Studios, yaitu Avatar: The Way of Water, yang akan dirilis secara global pada 16 Desember 2022.

Dikutip dari keterangan resmi, Senin (28/11), inisiatif Keep Our Oceans Amazing ini akan mengajak para penggemar film Avatar dan masyarakat umum untuk merasakan beragam produk dan pengalaman.

Salah satu pengalaman yang disuguhkan yakni Virtual Pandoran Ocean, yang menyajikan para penggemar dan masyarakat sebuah pengalaman virtual mengeksplorasi keindahan terumbu karang bawah laut.

Melalui aktivasi digital unik ini, mereka dapat membantu Disney dan inisiatif Keep Our Oceans Amazing hingga 31 Desember 2022, dengan mengunjungi situs www.avatar.com/KeepOurOceansAmazing. Di situs tersebut, pengunjung dapat menciptakan karakter makhluk laut mereka sendiri yang mengambil inspirasi dari film dengan memanfaatkan creature creator.

Untuk setiap makhluk yang diciptakan oleh pengunjung dan dilepas di Virtual Pandoran Ocean, Disney akan mendonasikan US$5 kepada The Nature Conservancy hingga mencapai total donasi US$1 juta.

Donasi ini nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung program The Nature Conservancy yang bertujuan melindungi 10% laut pada 2030.

Adapun kampanye Keep Our Oceans Amazing bertujuan meneruskan warisan panjang misi konservasi The Walt Disney Company untuk melindungi 10 satwa laut dan habitatnya dari ancaman kepunahan.

"Kami bangga merayakan dirilisnya film Avatar: The Way of Water dengan meningkatkan kesadaran global akan pentingnya melindungi laut dan keanekaragaman hayatinya," ujar Executive Vice President Corporate Social Responsibility di The Walt Disney Company Jennifer Cohen.

"Etos Avatar adalah bahwa kita semua terhubung satu sama lain dan terhubung dengan planet di mana kita tinggal, dan oleh karena itu kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan dampak positif pada masyarakat, lingkungan, dan dunia di sekitar kita," imbuh produser Avatar: The Way of Water, Jon Landau. (Ant/OL-1)