Diguyur Hujan, Andien Hangatkan Suasana Di GAIA Music Festival Bandung

PENGALAMAN pertama selalu memberi kesan tersendiri di hati. Itulah setidaknya yang menjadi gambaran awal dari hari pertama GAIA Music Festival 2022, Jazz In The Valley, yang berlangsung di Amphitheater The Gaia Hotel Bandung.

Saat Sokhi yang didapuk menjadi penampil pertama membawakan lagu ketiga, hujan turun membasahi venue. Pertunjukan pun sempat ditunda sementara. Namun, penonton tetap bertahan di amphitheater yang memang diberi atap tersebut, sembari menikmati minuman hangat yang disediakan.

General Manager The Gaia Hotel Bandung, Novi Samodro Jumat (25/11) malam, mengaku dan terkesan dengan antusias penonton untuk tetap bertahan. Mewakili The Gaia Hotel Bandung dan GAIA Music Festival, pihaknya menyampaikan rasa terimakasih kepada penonton yang bersedia bertahan menunggu acara dilanjutkan. Menurutnya ada berkah lain yang didapatkan dan sedikit banyak selaras dengan misi yang diemban The Gaia Hotel Bandung.

"Hotel ini didesain memang untuk memberikan experience baru dan lebih untuk tamu kami. Ini tentu pengalaman baru bagi penonton untuk menikmati dan merayakan musik dengan turunnya hujan. Semakin romantis suasananya, bukan?," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Sokhi yang mengaku pertama kalinya tampil di Kota Bandung. Antusias mereka sempat meninggi begitu tiba di venue hotel dan langsung mempersiapkan konsep karnaval.

Venuenya indah dan membuat kami bersemangat, saat hujan dan terpaksa dihentikan itu, energi kami yang sudah di peak kami akui sempat agak down. Tapi begitu dilanjutkan dan kami kembali ke panggung, kok penonton tetap ada dan makin banyak. Terimakasih penonton dan terutama panitia

yang sigap banget," ujar pemetik violin Sokhi, Rolanda Sasongko.

Barry Likumahuwa yang tampil setelah Sokhi bahkan mengubah susunan lagunya dan membawakan Dirimu Hadir. "Suasananya mendukung banget, song list kuubah ke lagu-lagu yang buat penonton sing a long. Sebagai pengalaman pertamaku main di GAIA Music Festival, aku harap event ini

terus berlanjut tiap tahunnya," terang Barry.

Sementara Andien, yang menjadi penampil penutup hari pertama membuktikan janjinya yang akan tampil dengan format spesial, yaitu format big band. Bukan hanya lagu-lagu hitsnya seperti Gemintang, Andien dengan format spesialnya ini turut menghangatkan suasana dengan

membawakan 'Kopi Dangdut'.

"Ini kusesuaikan dengan nama GAIA sendiri yang maknanya bumi. Nah format big band yang biasanya di hall, sengaja kubawa ke sini untuk lebih membumi dan dekat dengan alam," ujar Andien.

Syahdu, intimate, meriah dan hangat membaur mewarnai pengalaman baru penonton di hari pertama. Suasana yang sama atau bahkan lebih, bukan tak mungkin akan mewarnai perhelatan di hari kedua yang akan menampilkan 5Petani, Sri Hanuraga Trio featuring Dira Sugandi dan Tompi. (OL-13)