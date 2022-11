Tompi dan Andien Ramaikan Gaia Music Festival di Bandung

THE Gaia Hotel Bandung meluncurkan Gaia Music Festival perdana pada

25 dan 26 November 2022. Acara akbar itu digelar di Amphitheatre

hotel.

Festival direncanakan akan menjadi acara musik tahunan, sejalan dengan salah satu pilar konsep Active/Rest The Gaia Hotel Bandung yaitu Music and Movie.

Sejumlah musisi jazz terkenal yang akan tampil di Gaia Music Festival

Jazz in The Valley, di antaranya ialah Tompi, Andien, Dira Sugandi ft Sri Hanuraga, Barry Likumahuwa dan The Rhythm Service. Tidak ketinggalan artis pendatang baru seperti 5Petani dan Sokhi.

Asstisten Digital and Marketing Communication Manager The Gaia Hotel Bandung, Nadia Zulfah, Kamis (24/11) mengatakan, Gaia Music Festival tahun ini bertajuk Jazz in The Valley, bekerja sama dengan Jazz

Gunung Indonesia (JGI), penyelenggara konser jazz bertaraf nternasional

yang fokus membuat event outdoor di daerah dataran tinggi. Sebelumnya, JGI pernah sukses membuat event jazz di Gunung Bromo dan Gunung Ijen.

"The Gaia Hotel Bandung yang dirancang sebagai desa modern adalah sebuah lingkungan yang menawarkan tempat, acara dan pengalaman yang melampaui apa yang diharapkan dari tinggal di sebuah hotel. Filosofi Active/Rest yang unik memperkuat konsep ini, sehingga liburan dapat sekaligus menenangkan, menarik, dan memperkaya," jelasnya.

Menurut Nadia, filosofi Active/Rest terdiri dari empat pilar: Musik &

Film; Desain, Seni & Fotografi; Makanan & Kerajinan; Alam. Dengan

Festival Musik Gaia, hotel ini bertujuan untuk mengimplementasikan salah satu pilar yaitu musik, dan menghadirkan acara yang menyenangkan dan menginspirasi di mana para musisi dapat berbagi semangat dan kreativitas mereka yang berpengaruh.

Musik adalah bagian besar bagi brand The Gaia Hotel Bandung yang dapat dilihat dari fasilitas musik hotel yaitu Amphitheatre dan studio musik, yang sebelumnya menjadi lokasi festival musik tahunan.

"Terletak di taman hotel yang luas, Amphitheatre serbaguna menawarkan

udara segar di sekitarnya dan lingkungan alam yang memesona. Dengan

latar yang sangat indah, Jazz in The Valley pasti akan menjadi

pengalaman musik dan alam yang mempesona," tambah Nadia.

Selain acara musik tahunan, The Gaia Hotel Bandung, lanjutnya, juga

ingin menjaga semangat bermusik sepanjang tahun dengan studio musiknya.

Hotel ini mengundang para musisi dan penggemar musik untuk memanfaatkan

studio musiknya dengan sebaik-baiknya, menawarkan fasilitas yang

dilengkapi dengan peralatan rekaman canggih, sound system, dan alat

musik seperti gitar, bass, drum, dan keyboard.

Ideal untuk merekam musik, atau hanya untuk sesi jamming, studio musik terbuka untuk semua orang dengan reservasi sebelumnya, dengan tarif khusus untuk tamu yang menginap.

The Gaia Hotel Bandung adalah hotel bintang lima yang terletak di

dataran tinggi Bandung, menampilkan 280 kamar dan suite. Setiap kamar memiliki balkon pribadi untuk menikmati udara segar kota dan pemandangan hijau.

Dengan gagasan untuk menyediakan desa modern untuk berbagai jenis

wisatawan, The Gaia Hotel Bandung adalah sebuah tujuan yang dilengkapi

dengan fasilitas elegan, serta pengalaman dan layanan yang dipesan lebih dahulu.

Tempat makan dan minum bervariasi dari Gaia Semeja Asian Kitchen dan

Monomono Bar & Social Dining sepanjang hari, hingga Inspira Roasters dan Food Truck di tepi kolam renang.

Mengusung konsep Active/Rest yang unik, setiap fasilitas atau aktivitas di The Gaia Hotel Bandung didasarkan pada salah satu dari empat pilar utama brand: Music & Movie; Makanan & Kerajinan; Luar Ruangan Besar; dan Seni, Desain & Fotografi, dengan fitur yang mencakup gym 24 jam, taman di puncak gedung, studio musik, serta pertunjukan musik dan seni live, dan banyak lagi. (N-2)