StickEarn Bekerja Sama dengan 88Rising Promosikan Head in the Clouds di Jalanan Ibu Kota  

STICKEARN, sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi periklanan atau adtech, mengumumkan kerja sama dengan Head in the Clouds, sebuah festival musik bertaraf internasional yang diselenggarakan 88rising.

Dengan menurunkan beberapa unit MobileLED, sebuah truk yang berbalutkan layar videotron, StickEarn ingin membangun animo masyarakat dan mempromosikan pagelaran bergengsi ini.

Untuk meningkatkan atensi masyarakat terhadap festival Head in The Clouds yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia, StickEarn mengadakan kompetisi Snap & Win di Instagram bagi masyarakat yang berada di Jakarta dan sekitarnya.

Masyarakat yang berada di luar rumah dan melihat MobileLED bertemakan Head in the Clouds bisa memotret atau merekam, dan kemudian mengunggahnya di Instragram Story dan Feed dengan mencantumkan tagar #STICKEARN #HEADINTHECLOUDS dan #HITCJAKARTA.

Kontestan yang beruntung akan mendapatkan tiket menonton Head in The Clouds secara cuma-cuma dan dapat menikmati lantunan musik dari deretan musisi internasional seperti Rich Brian, NIKI, Joji, hingga tamu istimewa Kaskade dan lainnya. Kompetisi ini berlangsung mulai 24 November hingga 1 Desember 2022.

"Kami bangga bekerja sama dengan salah satu festival musik terbesar yang sedang menjadi perbincangan hangat di dunia setelah kesuksesan penyelenggaraannya di Coachella, awal tahun ini. Dengan senang hati kami mendukung acara ini dengan salah satu produk unggulan dan unik dari StickEarn yaitu MobileLED, sebuah videotron berjalan. Sejak kami luncurkan, MobileLED berhasil menjadi salah satu platform iklan luar ruang dengan strategi konten yang lebih fleksibel, baik penentuan rute yang dilalui MobileLED, maupun kreativitas konten yang diproduksi. Teknologi StickEarn menawarkan fitur flexible ad-serving yang memungkinkan para pengiklan untuk mengatur momen yang tepat dengan penayangan konten yang sesuai berdasarkan waktu dan lokasi di mana MobileLED berada," ujar CEO StickEarn Archie Carlson.

Selain sebagai upaya untuk membangkitkan antusiasme sebelum Head in the Clouds berlangsung, StickEarn juga mengerahkan beberapa unit MobileLED untuk mengatur lalu lintas penonton di area PIK menuju Community Park PIK 2, venue utama dari Head in the Clouds yang akan berlangsung pada 3-4 Desember 2022.

"Head in The Clouds adalah salah satu acara monumental di Jakarta, khususnya di area PIK, karena ini merupakan acara besar bertaraf internasional pertama yang diadakan di area ini. Untuk membantu memobilisasi massa yang besar, StickEarn dan Head in The Clouds menempatkan beberapa unit MobileLED untuk membantu mengatur lalu lintas penonton menuju venue. Di sana, kami juga akan menyosialisasikan tips untuk menikmati festival musik yang baik dan bertanggung jawab sehingga Heads in The Clouds dapat terlaksana dengan aman dan nyaman. Pecinta musik juga dapat menikmati pertunjukan dari artis idola mereka dengan maksimal," tutup Archie. (RO/OL-1)