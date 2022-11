Big Bet Tampilkan Choi Min Sik dan Son Suk Ku

AKTOR legendaris Korea Selatan (Korsel) Choi Min Sik kembali setelah 26 tahun lewat drama Big Bet bersama Son Suk Ku. Drama itu akan tayang mulai 21 Desember 2022.

Dikutip dari siaran resmi, Kamis (17/11), Big Bet menceritakan kisah Cha Moo Sik (Choi Min Sik), seorang lelaki yang berjuang dari nol dan melalui masa sulitnya hingga menjadi penguasa kasino di Filipina.

Kisah terus berlanjut dan Cha Moo Sik kembali dihadapi dengan musibah ketika dia diinvestigasi sebagai bagian dari kasus pembunuhan. Dengan tekadnya untuk berjuang, dia rela mempertaruhkan segalanya, termasuk hidupnya untuk mengembalikan kesuksesan.

Big Bet turut dibintangi oleh Son Suk Ku (My Liberation Notes, Romance Without Love, D.P), Lee Dong Hwi (Extreme Job, New Year Blues, Reply 1988), dan Heo Sung Tae (Squid Game, Adamas, Hunt).

Big Bet disutradarai Kang Yoon Seong, sutradara peraih penghargaan kategori sutradara terbaik di ajang Baeksang Arts Awards ke-54 dan Chunsa Film Art Awards ke-23.

Kesuksesan Kang Yoon Seong dalam film box-office Korea, The Outlaws, yang dipenuhi dengan adegan aksi dan narasi menegangkan, telah disaksikan oleh lebih dari 6,88 juta penonton saat tayang di bioskop pada 2017. Gaya penyutradaraan Kang yang spektakuler membuat Big Bet ramai diperbincangkan.

Kisah perjuangan hidup seorang lelaki yang terus menerus berada dalam kondisi terpuruk dan bertekad untuk memperbaiki hidupnya itu akan hadir secara global di Disney+ Hotstar. (Ant/OL-1)