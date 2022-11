Vaultboy Rilis EP This Is What I Get

PENYANYI, penulis lagu, produser, dan multiinstrumentalis Vaultboy merilis EP keduanya yang berjudul This Is What I Get, sebuah mini album yang dengan sempurna menampilkan talentanya menulis lirik-lirik yang menggugah semua pendengarnya dan musikalitasnya yang luar biasa.

Mengenai EP terbarunya, Vaultboy mengatakan, "EP terbaruku, This Is What I Get adalah koleksi kisah-kisah tentang konsekuensi sebuah pilihan. Pilihan baik atau pun pilihan buruk, semua keputusan yang telah aku ambil membawaku ke berbagai kondisi mental, membawaku ke berbagai hubungan, bahkan ke suatu malam yang menarik dengan seseorang yang istimewa. Aku adalah kemenangan dan kekalahan terbesar dalam hidupku sendiri."

Sejumlah single dari EP itu, seperti Ghost Stories, I Wish U Knew, dan Why You Gotta Be Like That (feat Nightly) yang telah Vaultboy rilis sebelumnya sukses mengumpulkan lebih dari 5 juta stream hanya dalam beberapa bulan sejak dirilis.

Talenta menulis lagu Vaultboy telah memenangkan jutaan hati di seluruh dunia sejak ia debut tahun lalu. Ia membahas berbagai luapan perasaan lewat karya-karyanya dengan penuh percaya diri dan lewat lirik-liriknya yang serba relatable.

Pada Januari 2022 lalu, Vaultboy merilis EP perdananya Vaultboy. Menampilkan 5 lagu, EP perdananya memperkenalkan musik pop khas vaultboy kepada para pencinta musik di seluruh dunia.

Single perdananya, Everything Sucks mencapai posisi #1 di chart Global Viral 50 di Spotify selama dua pekan dan masuk ke 37 chart Viral 50 Spotify di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Selain itu, Vaultboy turut merekam versi duet Everything Sucks dengan bintang K-Pop global Eric Nam.

Sejak debutnya pada 2021, Vaultboy telah mengguncang industri musik dunia dengan sukses mengumpulkan lebih dari 300 juta stream hanya dalam 1 tahun dan mendapatkan lebih dari 5.7 juta monthly listeners di Spotify.

Debut Vaultboy mengguncang Asia dan membawanya masuk ke Top 5 sejumlah chart viral termasuk Indonesia, Taiwan, Hong Kong, India, Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Lagu debut Vaultboy juga masuk ke chart Top 40 sejumlah stasiun radio di Asia Tenggara dan masuk ke program sindikasi Asia Pop 40 yang disiarkan di 96 stasiun radio di wilayah Asia Pasifik.

Video klip Everything Sucks juga dimainkan di MTV Asia, Music TV (Indonesia), VERY TV (Thailand), dan Vh1 India.

Saat ini, Jakarta duduk di #1 daftar Top Cities vaultboy di Spotify dengan hampir 200 ribu monthly listeners di Ibu Kota.

Pada Desember 2021 lalu, Vaultboy menjadi penampil utama festival virtual Indonesia bertajuk Radio Fest 2021, yang turut menampilkan musisi asal Amerika Serikat, JVKE, serta Juicy Luicy, Marion Jola, Mahalini, dan Kaleb J.

Lahir di Jacksonville, Florida, Amerika Serikat, Vaultboy mulai mendalami dunia musik saat ia masih duduk di bangku SMA dan sejak itu ia terus mengolah bakatnya dari hari ke hari.

Pada akhir 2020, Vaultboy kemudian membuat akun TikTok yang ternyata menjadi platform sempurna baginya untuk membagikan bakatnya dalam menulis lagu.

Saat ini, Vaultboy telah mengumpulkan lebih dari 1.4 juta followers di media sosial. Dengan segudang lagu yang siap dirilis, Vaultboy masuk ke jajaran musisi yang patut diikuti perjalanannya di 2022. (RO/OL-1)