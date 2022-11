Musisi Cover Aziz Hedra Direkrut Label dan Rilis Somebody’s Pleasure

Berawal dari hobi meng-cover lagu di media sosial, Azis Hedra memulai perjalanan di industri musik Indonesia. Aziz bahkan direkrut oleh label besar seperti Sony Music Entertainment Indonesia.



Setelah bergabung ke label, Aziz merilis single perdana berjudul Somebody's Pleasure. Lewat lagu ini, Aziz mengajak pendengarnya untuk bangkit dari masalah yang mereka hadapi. "Pesan di lagu ini adalah you're not alone. Masalah itu hal yang biasa dalam hidup. Kita semua pasti punya masalah masing-masing di aspek tertentu, tapi kita harus bisa bangkit dari masalah tersebut, karena masalah adalah suatu hal yang bisa bikin kita lebih dewasa," kata Aziz Hedra dalam keterangan tertulisnya.

Selama meng-cover lagu orang, Aziz selalu berusaha menjadikan versi dirinya sendiri. Padahal, Aziz memiliki kemampuan bernyanyi secara otodidak. "Aku otodidak, seiring berjalannya waktu aku selalu mengasah kemampuanku dalam bernyanyi. Aku selalu berusaha ngebikin lagu tersebut menjadi versi aku. Jadi ketika aku cover lagu siapapun, para penikmat musik cover akan ingat versi aku," katanya.



Aziz bersyukur bisa merilis single perdana yang memiliki kesamaan kisah dengan banyak orang. Dia berharap perjalanannya di industri musik bisa terus berjalan. "Menurut saya lagu ini bisa relate kepada kamu semua tergantung masalah masing-masing, dan yakinlah masalah itu hanya sebuah langkah untuk kita bisa upgrade diri kita, it’s okay to be tired but don’t ever give up," katanya. (Medcom.id/OL-12)