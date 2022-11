Film Avatar: The Last Airbender dan Spongebob akan Dirilis pada 2025

PARAMOUNT mengumumkan tanggal rilis untuk film animasi Avatar: The Last Airbender dan SpongeBob SquarePants pada 2025.

Variety, dikutip Rabu (16/11), mengungkapkan film SpongeBob, yang belum memiliki judul itu, akan rilis pada 23 Mei 2025 dan diproduksi oleh Nickelodeon Animation dan Paramount Animation.

Sedangkan Avatar: The Last Airbender, yang juga belum diberi judul, akan dirilis pada 10 Oktober 2025, dan diproduksi oleh Nickelodeon Animation, Paramount Animation, serta Avatar Studios. Keduanya akan ditayangkan secara global.

Penggemar serial Nickelodeon Avatar: The Last Airbender telah dengan sabar menunggu adaptasi layar lebar sejak pembentukan Avatar Studios diumumkan pada 2021.

Pembuat serial Michael DiMartino dan Bryan Konietzko, yang mengundurkan diri dari adaptasi live-action Avatar Netflix yang akan datang, menciptakan studio animasi untuk memperluas dunia serial utama dan sekuelnya The Legend of Korra.

Pada Juni, terungkap bahwa bukan hanya satu, tetapi ada tiga film Avatar yang berdiri sendiri sedang dalam pengerjaan di Paramount dan Nickelodeon.

Kedua film tersebut merupakan yang pertama mendapat tanggal rilis dari Paramount. Namun tidak ada rincian cerita yang tersedia.

Lauren Montgomery, yang mengerjakan Avatar: The Last Airbender akan menjadi sutradara bersama Konietzko, DiMartino, dan Eric Coleman sebagai produser.

Seri Avatar asli muncul pada 2005 hingga 2008 di Nickelodeon, dengan The Legend of Korra melanjutkan ceritanya dari 2012 hingga 2014.

Serial tersebut mengikuti petualangan Avatar mistis, seseorang yang dapat menguasai keempat elemen alam, udara, air, tanah dan api.

Serial aslinya dibintangi oleh Avatar Aang, yang harus belajar menguasai elemen untuk mengalahkan Negara Api yang jahat bersama teman-temannya Katara, Sokka, dan Toph.

Netflix membuat versi live-action dari pertunjukan tersebut dan produksi selesai pada Juni 2022.

Sementara film terakhir SpongeBob yang dirilis adalah The SpongeBob Movie: Sponge on the Run tahun lalu. Sebelumnya, ada The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water pada 2015 dan The SpongeBob Squarepants Movie pada 2004.

Acara TV Nickelodeon yang ikonik ini dimulai pada 1999 dan masih mengudara selama 13 musim dan memiliki lebih dari 270 episode. (Ant/OL-1)