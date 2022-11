Vallis Alps Comeback Lewat Single Set It Off, Set It Right

DUO elektronik Vallis Alps, proyek dari Parissa Tosif dan David Ansari, kini telah kembali dengan musik baru pertama mereka dalam lima tahun, Set It Off, Set It Right.

Menggugah semangat dengan tempo yang khas seperti di lagu-lagu mereka sebelumnya Oceans dan Fading, Set It Off, Set It Right menegaskan sound Vallis Alps yang disempurnakan dengan kemilau halus dan palet sonik baru.

Dibuat di tengah perjalanan menulis dan sesi rekaman di Si'ahl, Seattle; Lenape Land, New York; Tongva Land, Los Angeles; dan Eora, Sydney pada 2018-19, Set It Off, Set It Right membawa Tosif dan Ansari kembali ke rute trans atlantik proyek mereka, saat mereka menyelesaikan lagu itu dengan melintasi zona waktu dalam berbagai sesi Zoom selama pandemi, dan memulai langkah baru dalam pembuatan lagu mereka.

Tentang rilisan ini, duo yang pernah tampil di We The Fest 2017 itu berbagi, "Set It Off, Set It Right merangkum kebingungan, rasa sakit, dan kegembiraan di titik puncak sebelum mengambil suatu keputusan besar dalam hidup. Kami membangun lanskap sonik di sekitar tepukan tangan; di mana suara tangan yang bertepuk di detik-detik pembukaan lagu terasa intim dan prima dan akhirnya mengatur nada untuk crescendo lambat dari instrumen piano mainan, memo iPhone glockenspiel, synth, dan teriakan - yang berpuncak pada pelepasan di akhir lagu yang menyelesaikan ketegangan yang telah dibangun di sepanjang lagu."

Mencerminkan lompatan yang dirasakan ketika mengambil keputusan yang mengubah hidup, dan segudang emosi yang menyertainya, Set It Off, Set It Right adalah manifestasi sonik dari mantra yang mengajak kita untuk memercayai sebuah proses.

Tepuk tangan yang diiringi synth yang gemerlap, dilontarkan oleh perkusi yang menggelegar untuk meningkatkan vokal Tosif, diikuti crescendo untuk akhirnya terbang dalam penyelesaian yang gemerlap.

Hasilnya adalah soundscape yang belum pernah ada di katalog musik Vallis Alps sebelumnya, dengan elemen-elemen yang sama dengan berbagai musisi seperti James Blake, Mount Kimbie, atau London Grammar.

Digerakkan oleh produksi musik yang terarah dan vokal yang kuat, Set It Off, Set It Right terinspirasi oleh langkah-langkah yang diambil Tosif dan Ansari dalam memulai keluarga mereka sendiri, pindah ke luar negeri dan membangun karier kreatif mereka, termasuk ketika Tosif menjadi seorang ibu dan masuknya ia sebagai pengacara untuk proyek solo Ansari yang paling baru, Davey and Podcrushed, sebuah podcast yang menampilkan Penn Badgely, Nava Kavelin, dan Sophie Ansari mengeksplorasi patah hati, kecemasan, dan penemuan diri sebagai seorang remaja dengan berbagai tamu ternama: Amy Schumer, Drew Barrymore, Lisa Kudrow, Mark Ronson dan banyak lagi.

Rilisan ini juga berbicara tentang bagaimana Tosif dan Ansari harus berpisah untuk bisa kembali bersama, tentang kalibrasi ulang dalam hubungan kreatif dan pribadi mereka.

Single baru ini, kata mereka, merupakan "sebuah lagu untuk mendobrak masa lalu menjadi masa depan yang lebih baik dan lebih jujur. Saat ini kami sengaja memilih untuk beralih dan memperbaiki dinamika dan arah persahabatan kami yang telah terjalin lama, untuk bisa menjadi lebih bersatu".

Mengikuti rilisan perdana mereka yang sangat terkenal, Young (Bersertifikat ARIA Gold), yang diikuti EP perdana mereka, band ini kemudian membagikan EP lanjutan 2017 mereka Fable serta single So Settled dan Oceans, yang meraih berbagai pujian internasional; dan masuk di triple j's Hottest 100 dari 2015-17; menjual habis tiket 40 konser mereka di Amerika Serikat (AS), Inggris, Eropa, dan Australia dan tampil di berbagai festival seperti SXSW, The Great Escape, Reading and Leads Festival, Splendor In The Grass, Falls Festival, Groovin 'The Moo, Spilled Milk, Listen Out, dan banyak lagi; serta merilis remix untuk musik Troye Sivan dengan EASE" dan Matt Maeson untuk Hallucinogenics bersama cover New Slang dari The Shins untuk triple j's Live A Version; dengan diskografi membanggakan yang telah mengumpulkan lebih dari setengah miliar stream secara global – yang semuanya mereka capai sebagai musisi independen.

Melalui Set It Off, Set It Right, Vallis Alps kembali dan melanjutkan jejak mereka di dunia musik. (RO/OL-1)