RM akan Rilis Album Solo pada 2 Desember

ANGGOTA grup idola K-pop BTS, RM atau yang bernama asli Kim Nam Joon, akan merilis album solo, yang berjudul Indigo, pada 2 Desember 2022.

Big Hit Music membuat pengumuman melalui platform fandom global WeVerse, Kamis (10/11) waktu setempat, yang juga menyertakan pernyataan singkat dari RM.

"Akhirnya, album pertamaku akan dirilis berkat kalian semua," kata RM dilansir Variety, Jumat (11/11).

Baca juga: Video Musik Single Solo Jin BTS, The Astronaut Dirilis

"Saya bekerja keras selama 4 tahun terakhir ... Ini akan sangat berbeda dari proyek saya sebelumnya, dan banyak teman yang menyenangkan berkumpul di dalamnya. Mohon doakan saya baik-baik saja sampai 2 Desember," lanjutnya.

RM, sebelumnya, telah merilis mixtape Mono pada 2018 dan RM di 2015, namun Indigo dibuat dengan penuh kerja keras.

Dalam keterangannya, Indigo akan menyampaikan tentang cerita dan pengalaman layaknya buku harian. Musik yang disajikan bervariasi dengan kolaborasi yang menampilkan berbagai artis meski belum ada yang dikonfirmasi.

Indigo akan menjadi rilisan solo resmi pertama RM sejak supergrup K-pop beranggotakan tujuh orang itu mengumumkan hiatus bagi para anggotanya untuk mengejar rilis musik secara individu.

BTS juga baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka akan menjalani wajib militer, dengan Jin memulai prosesnya sebelum akhir tahun ini.

Big Hit mengatakan bahwa anggota BTS menanti untuk bisa berkumpul kembali sebagai grup pada 2025 setelah menyelesaikan wajib militer.

Pada Oktober lalu, Jin memulai debut single solo pertamanya The Astronaut, yang ditulis bersama Coldplay, di perhentian tur Music Of The Spheres di Argentina.

Awal musim panas ini, J-Hope merilis album solonya, Jack in the Box.

Pre-order untuk Indigo akan dimulai pada Selasa (15/11) pukul 11.00 waktu Korea dan dirilis resmi pada 2 Desember pukul 14.00 waktu Korea. (Ant/OL-1)