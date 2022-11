Ed Sheeran Berusaha tidak Kelelahan Agar tidak Alami Masalah Kesehatan Mental

ED Sheeran ternyata selalu bersikap siaga dengan masalah kesehatan fisik dan mental dalam menjalankan karier bermusiknya yang padat untuk menghindari kelelahan. Hal itu ia ungkapkan pada saat muncul menjadi bintang ramu di SiriusXM's The Morning Mash Up,

"Saya merasa, kesehatan mental adalah hal yang paling penting. Burn out seperti benar-benar nyata terjadi, tapi saya selalu berharap tidak kelelahan," ujar penyanyi 31 tahun tersebut.

Keputusan itu diambil Sheeran dan manajemennya lantaran pengalaman tidak menyenangkan akibat terlalu padatnya jadwal bermusiknya.

"Ketika melakukan tur arena, Anda memainkan empat pertunjukan berturut-turut dan satu off. Empat pertunjukan beruntun, satu show off, dan seterusnya," ujarnya.

Pemenang empat penghargaan Grammy itu menjelaskan olahraga berat setiap hari juga bisa membantunya menjaga kesehatan mentalnya tetap utuh. Pun dengan tetap mengonsumsi makanan kesukaannya termasuk junk food. Yang terpenting, diimbangi dengan olahraga yang cukup untuk kebugaran.

"Jika makan makanan yang benar-benar diinginkan, tapi tetap olahraga dan berpenampilan seperti yang diinginkan, saya merasa itu keseimbangan yang baik. Saya juga suka makanan cepat saji. Saya suka lari. Saya suka minum anggur yang enak. Saya suka semua hal yang akan berdampak buruk bagi tubuh jika tidak berolahraga. Hanya, tidak terus ada karbohidrat sepanjang waktu," imbuhnya.

Kembali pada 2019, Sheeran berbicara soal kecintaannya pada program kebugaran. Dia menjelaskan pada podcast Behind the Medal bahwa dia mulai lari setelah berhenti merokok dan kehilangan hampir 23 kilogram dalam prosesnya.

Pelantun I Don't Care itu mengakui, saat itu, rutinitas kebugarannya biasanya meliputi lari pagi selama 45 menit, dan terkadang ditambah dengan renang dan sit-up.

"Saya mulai melakukannya karena ketika saya berhenti merokok. Saya sangat sadar bahwa paru-paru saya penuh dengan, sehingga saya perlu membersihkannya," tandasnya.

Bicara soal musik, Ed dilaporkan akan merilis album barunya pada 2023 mendatang. Sinyal ini diberikan Ed melalui akun Instagram pribadinya.

Dia juga sempat mengunggah video dirinya sedang berada di tempat berangin buat syuting video musik, dia juga berterima kasih atas pencapaian lagu Shivers.

“Jadi Shivers baru aja menyentuh 1 miliar streams di Spotify, itu adalah lagu kesebelasku sebagai artis dan kelima belas sebagai penulis lagu yang mencapai satu miliar streams. Aku sangat bahagia. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan lagu tersebut. Aku akan merayakannya dengan syuting video musik buat album baruku yang akan dirilis pada tahun depan. Sampai jumpa nanti,” ujarnya dalam video tersebut.

Ed Sheeran terakhir kali merilis lagu berjudul Equals, Oktober 2021 lalu. Album studio kelima Ed itu memiliki sederet lagu hits seperti Bad Habits, Shivers, Visiting Hours, hingga kolaborasinya dengan Taylor Swift yaitu The Joker And The Queen. (OL-1)