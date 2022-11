Endlesly, Jurnal Cinta dari Rafi Sudirman

PENYANYI R&B Indonesia, Rafi Sudirman, menghadirkan karya terbaru yang menjadi jurnal cinta dalam versi musik lewat EP bertajuk Endlessly.

"EP Endlessly adalah jurnal cinta dan segala sesuatu di antaranya. Proses berpikir, emosi, dan perasaan jatuh maupun putus cinta," kata Rafi dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (10/11).

EP Endlessly terdiri dari lima lagu, dua di antaranya merupakan lagu baru yaitu Endlessly serta Faraway.

Sementara tiga lagu lainnya telah dirilis Rafi sejak tahun lalu yaitu Collide, Don't Call My Name, dan All That I Need.

Di dalam mini album itu, seluruh lagu bergenre R&B itu mengambil kisah percintaan yang terinspirasi dari kisah cinta pribadi Rafi.

Faraway misalnya dikemas dengan vibes R&B 2000-an awal mengisahkan sebuah cinta yang bertepuk sebelah tangan.

"Faraway menceritakan tentang cinta yang tak terbalas, sakit hati, di saat kita mencintai seseorang tetapi ternyata kita tidak dicintai. Merupakan lagu dengan cerita yang bisa relate ke hampir semua orang," ujarnya.

Sementara Endlessly merupakan kesimpulan dari semua lagu yang ada di EP-nya.

Karya yang bagi Rafi menggambarkan makna mencintai tanpa dicintai benar-benar terefleksi dalam lagu itu.

"Inspirasinya adalah dari cerita cinta diri sendiri dan semoga akan bisa relate ke temen-temen semua," katanya.

Untuk mini album kedua ini, Rafi bekerja bersama HNATA Farrel Cahyono, Alicia Sutedja sebagai penulis lagu.

Sementara Ankadiov, MKM, DreWhite dipilih Rafi sebagai produser. Tidak tertinggal ada juga Kamga juga Dennis Nussy dipilih menjadi vocal director.

Kini EP Endlessly sudah dapat dinikmati di berbagai digital streaming platforms di Tanah Air.

Rafi Sudirman sebelumnya telah aktif di industri musik Tanah Air secara independen namun pada 2021, ia bergabung dengan label musik Warner Music Indonesia dan langsung merilis karya berjudul Collide.

Setelah itu ia kemudian kembali berkarya dan menghadirkan Don't Call My Name sebagai lagu pertamanya yang membawa nuansa aransemen upbeat.

Terbaru, hadirlah EP Endlessly, yang menjadi EP pertama yang dirilis bersama Warner Music Indonesia. (Ant/OL-1)