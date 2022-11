Bintang Hollywood Anne Hathaway akan Hadir di Acara Puncak B20 di Bali

AKTRIS Hollywood Anne Hathaway akan menghadiri acara puncak pertemuan Business 20 (B20) di Bali pada 13-14 November 2022, sebagai rangkaian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Kehadiran bintang film Les Miserables itu dikonfirmasi melalui unggahan di akun Twitter resmi B20 (@b20).

Dalam unggahan tersebut, Hathaway disebut akan menjadi pembicara dalam sesi bertajuk Mempercepat Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Produktivitas yang Inklusif.

Aktris berusia 39 tahun itu akan hadir sebagai UN Women Goodwill Ambassador, mewakili PBB.

Selain, Hathaway, acara puncak B20 juga akan menghadirkan sederet CEO perusahaan multinasional, yakni CEO, Co-Founder and Chairman of Grab Anthony Tan, CEO Telefonica Brazil Christian Gebara, President Director Elang Mahkota Teknologi Alvin Sariaatmadja, Chairman Hi-Tech Group Deep Kapuria, dan Co-Founder of SES and Loral-Teleport Europe Candace Johnson.

Mereka diagendakan menjadi pembicara pada sesi bertajuk Memanfaatkan Kekuatan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Masa Depan.

Puncak perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan berlangsung Nusa Dua, Badung, Bali pada 15-16 November 2022. (Ant/OL-1)