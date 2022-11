James Cameron Sebut Avatar 3 Sebagai Terakhir, Jika...

SUTRADARA James Cameron berencana mengakhiri waralaba Avatar sampai film ketiga jika The Way of Water berkinerja buruk di box office.

"Pasar bisa mengatakan bahwa kita selesai dalam tiga bulan, atau kita mungkin setengah jadi, artinya, 'Oke, mari kita selesaikan cerita dalam tiga film, dan jangan terus-menerus,' jika itu tidak menguntungkan," kata Cameron dilansir Variety, Selasa (8/11).

Cameron mengatakan, saat ini, industri film sangat berbeda dibandingkan saat dia pertama kali menulis naskah Avatar.

"Saat ini, kita dihantam pandemi dan streaming. Atau sebaliknya, mungkin kita akan mengingatkan orang tentang apa itu pergi ke bioskop. Film ini (Avatar) pasti melakukan itu. Pertanyaannya adalah, sekarang berapa banyak orang yang peduli?" kata Cameron.

Rilis ulang Avatar, baru-baru ini, menghasilkan lebih dari US$15 juta di wilayah Amerika Serikat dan Utara serta US$40 juta di seluruh dunia. Ini menandakan bahwa penikmat film masih tertarik dengan film Cameron.

Akan tetapi, jika The Way of Water gagal di box office, Cameron sudah siap untuk menjadikan film ketiga sebagai akhir dari waralaba.

Awal tahun ini, Cameron sudah mengatakan dia kemungkinan tidak akan menyutradarai Avatar keempat dan kelima apabila film tersebut dibuat.

"Film-film Avatar itu sendiri memakan banyak waktu. Saya punya beberapa hal lain yang saya kembangkan juga yang menarik," katanya.

"Saya pikir akhirnya seiring waktu, saya tidak tahu apakah itu setelah tiga atau empat, saya ingin menyerahkan tongkat estafet kepada sutradara yang saya percaya untuk mengambil alih, jadi saya bisa melakukan beberapa hal lain yang saya juga tertarik. Atau mungkin tidak. Saya tidak tahu," lanjut Cameron.

Meski demikian, Cameron menyebut film keempat Avatar akan sangat luar biasa. Dia berharap bisa menjadi sutradara selanjutnya namun semua harus kembali pada kekuatan pasar.

"Film ketiga sudah siap jadi bisa keluar kapan saja. Saya sangat berharap kami bisa membuat yang keempat dan kelima karena ini adalah satu cerita besar," ujar Cameron.

Avatar: The Way of Water dijadwalkan rilis pada 16 Desember 2022 di bioskop. (Ant/OL-1)