Last Dinosaurs Rilis Album From Mexico With Love

BAND indie-rock asal Australia, Last Dinosaurs, akhir pekan lalu merilis album terbaru mereka yang telah sangat ditunggu-tunggu, From Mexico With Love, melalui label musik Nettwerk.

Membuktikan diri mereka sebagai musisi global, kakak beradik Lachlan dan Sean Caskey bersama Michael Sloane mengambil inspirasi dari berbagai musisi untuk proyek terbaru mereka ini. Mulai dari ikon New York, The Strokes hingga legenda California, The Beach Boys, musisi city-pop asal Jepang, Hiroshi Sato, dan tentu saja, negara Meksiko tempat Lachlan menyusun proyek ini.

Hal-hal tersebut membuktikan bagaimana ketiganya dapat menemukan inspirasi di mana pun mereka berada. Hasilnya adalah petualangan menarik tentang dunia di sekitar kita dan dunia di dalam diri kita.

Baca juga: Last Dinosaurs Rilis Single Auto-Sabotage

Berbagai single mereka sebelumnya, Collect Call, Look Back, Auto-Sabotage, dan CDMX, menerima sambutan hangat dari berbagai media internasional seperti Rolling Stone Australia, NME, FLOOD, dan FLAUNT dan mengumpulkan lebih dari 200 ribu stream per hari.

Sejak Last Dinosaurs kembali di tengah pandemi global, mereka telah menggelar tur di Amerika Serikat (AS), Meksiko, Jepang, dan tanah air mereka yaitu Australia, dan untuk pertama kalinya tampil di festival musik Lollapalooza.

Tanpa menunjukkan tanda-tanda melambat sedikit pun, Last Dinosaurs akan segera menyelesaikan tur AS mereka bersama Bad Suns dan siap menggelar konser mereka di Singapura yang tiketnya habis terjual dalam dua hari.

Last Dinosaurs juga mengumumkan penampilan mereka di festival Maho Rasop Festival di Thailand dan 'A Day on the Green' bersama Florence + the Machine, King Princess, dan Hatchie pada Maret 2023. (RO/OL-1)