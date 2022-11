Kolaborasi Kenny Gabriel, Jelita, dan Kara Chenoa Lahirkan Grapevine

TIGA musisi Tanah Air, Kenny Gabriel, Jelita, dan Kara Chenoa berkolaborasi menghadirkan karya berjudul Grapevine.

Lagu itu menjadi suara ketiganya untuk menghadapi kondisi di media sosial saat ini ketika orang-orang gemar berkomentar buruk mengenai tingkah laku seseorang.

"Setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada saja orang yang tidak suka. Justru itu, kita lebih baik bersikap 'bodo amat' dan tetap menjalani hidup yang kita suka," ujar ketiganya dikutip dari siaran pers, Rabu (9/11).

Mereka menampilkan keresahan mereka terhadap kondisi tersebut dengan balutan lagu yang terdengar funky.

Dilengkapi dengan lirik lagu berbahasa Inggris, lagu ini menjadi semakin ear catching dan menyenangkan untuk didengarkan.

Seluruh proses pembuatan lagu ini dilakukan di Childluck Studio.

Selain mengambil bagian menjadi penyanyi, Kenny juga mengambil posisi produser pembuatan Grapevine.

Sedangkan Jelita dan Kara Chenoa bertanggung jawab untuk menghadirkan liriknya.

Kedua musisi pendatang baru itu juga dipercaya menciptakan artwork ciamik untuk melengkapi kolaborasi itu.

Rekaman lagu ini juga turut dibantu Uga Swastadi sebagai mixing engineer dan Adityar Andra sebagai mastering engineer.

Grapevine, yang dirilis di bawah rumah produksi VURPLAY itu kini sudah dapat didengarkan di berbagai digital streaming platform di Tanah Air.

Kenny Gabriel lebih akrab dikenal sebagai DJ (disjoki). Beberapa karyanya yang telah akrab dikenal di antaranya Social Abstract dan Stay.

Sementara Kara Chenoa serta Jelita terbilang masih baru di industri musik Tanah Air. Kara semakin dikenal masyarakat Tanah Air dengan lagu Shoe sementara Jelita baru menghadirkan single solonya, bulan lalu, bertajuk Only Ever in Daylight. (Ant/OL-1)