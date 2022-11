Chris Evans Dinobatkan Sebagai Pria Terseksi 2022

Aktor Chris Evans dinobatkan sebagai pria terseksi di tahun 2022 versi majalah People.

Terpilihnya bintang "The Grey Man" dan "Captain America" ini sebagai pria terseksi diungkap selama siaran "The Late Show with Stephen Colbert" pada Senin (8/11) malam waktu setempat.

"Dengan kerendahan hati dan rasa terima kasih, saya dengan senang hati mengumumkan bahwa majalah People telah memutuskan untuk memberi saya kehormatan yang luar biasa untuk mengumumkan pria terseksi selama dua tahun berturut-turut!," ujar Colbert dilansir Variety, Rabu (9/11).

Meskipun Evans tidak muncul di studio selama pertunjukan larut malam, produksi menayangkan segmen pra-rekaman yang menampilkan Evans dan pemenang pria terseksi 2016 Dwayne Johnson. "Katakan sesuatu yang seksi," ujar Johnson memohon.

Evans yang mengenakan selempang menatap ke kamera, menunjuk dan memerintahkan, "Pergilah memilih besok." "Ibuku akan sangat senang. Dia bangga dengan semua yang saya lakukan, tetapi ini adalah sesuatu yang benar-benar bisa dia banggakan," kata Evans.

Fitur pria terseksi telah menjadi acara tahunan yang dipublikasikan sejak tahun 1985 dengan pemenang pertama Mel Gibson.

Penerima penghargaan tahun lalu adalah Paul Rudd, sementara pemenang terbaru lainnya termasuk Michael B. Jordan, John Legend, Idris Elba dan Blake Shelton.

Episode Senin "The Late Show" termasuk pertunjukan musik dari Broadway "The Lion King" dan wawancara dengan pembawa acara "Last Week Tonight" John Oliver, yang disebut Colbert sebagai runner-up untuk pria terseksi. (Ant/OL-12)