Highlight Resmi Lakukan Comeback Lewat AFTER SUNSET

GRUP idola K-pop Highlight resmi kembali ke dunia musik lewat mini album keempat berjudul AFTER SUNSET, yang dirilis pada Senin (7/11) sore.

Album itu berisi lima lagu yakni Alone sebagai lagu utama, PAPER CUT, S.I.L.Y (Say I Love You), PRIVACY, dan I Don't Miss You.

Lagu Alone ditulis dan disusun oleh BXN, dihadirkan dalam versi video musik berdurasi 3:16 menit.

Sebelum perilisan album, keempat personel Highlight yakni Yoon Doo-joon, Yang Yoseob, Lee Gi-kwang, dan Son Dong-woon melakukan siaran langsung di laman YouTube yang ditonton lebih dari 6.000 orang.

AFTER SUNSET menjadi karya musik grup pertama dalam delapan bulan sejak perilisan album penuh pertama mereka, DAYDREAM, Maret 2022 lalu.

Pada 16 Oktober lalu, Highlight menggelar konser sekaligus acara jumpa penggemar di Jangchung Gymnasium, Seoul, Korea Selatan. Acara itu diadakan untuk memperingati ulang tahun debut grup yang ke-13 grup.

Selama acara, mereka menampilkan total 14 lagu termasuk NOT THE END, DAYDREAM, PLAY, Hey yeah, Seven Wonders, Our Eyes, WAVE More Than You Think, Classic, Whatever, It's a beautiful night, Don't Leave, dan Lovely Day.

Sebagian besar daftar lagu berasal dari album penuh pertama dan mini album ketiga grup. (Ant/OL-1)