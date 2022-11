Radwimps Kembali Berkolaborasi dengan Makoto Shinkai di Suzume

SETELAH berkolaborasi mengisi lagu untuk anime Your Name dan Weathering with You, band Radwimps kembali berkolaborasi dengan sineas Makoto Shinkai untuk film teranyar, yang berjudul Suzume.

Film animasi yang akan tayang pada 11 November 2022 di Jepang itu bakal menampilkan musik Radwimps bersama komposer Kazuma Jinnouchi.

Proses rekaman dilakukan di London, tepatnya Abbey Road Studios, tempat banyak musisi dunia, termasuk The Beatles, merekam musik mereka.

Baca juga: Lewat Ms Phenomenal, RADWIMPS Bawa Emosi dan Kehangatan

"Berkolaborasi dengan nama besar sekaliber Kazuma (Jinnouchi) yang juga piawai dalam pengerjaan project film dan video games, memberikan saya pengalaman yang tidak dapat diungkapkan dengan kata kata. Sangat membuka cakrawala (musikalitas) baru dan melampaui batas," kata Yojiro, vokalis sekaligus gitaris Radwimps, dikutipMinggu (6/11).

Ia menuturkan tawaran kolaborasi datang pada 2020 di tengah pandemi. Kisah Suzume yang menarik membuatnya berimajinasi dalam musik yang akan digarap.

Suzume mengisahkan tentang gadis berusia 17 tahun dari kota kecil di Kyushu yang bertemu seorang pria yang berkata, "Aku mencari sebuah pintu.

Apa yang Suzume temukan adalah pintu lapuk dan usang yang berdiri tegak di tengah reruntuhan seolah-olah terlindung dari bencana.

Tergerak oleh keingintahuan, Suzume membuka pintu itu. Seketika, pintu terbuka satu demi satu di seluruh Jepang, menghancurkan siapa pun yang berada di dekatnya. Suzume harus menutup pintu gerbang ini untuk mencegah bencana yang jauh lebih besar.

Format digital musik tema Suzume feat. Toaka dan KANATA HALUKA telah tersedia di semua platform musik, sejumlah 29 lagu; 2 lagu tema film, 25 instrumental serta 2 tambahan track vocal Tamaki dan Tears of Suzume. (Ant/OL-1)