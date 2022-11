Serial The Last of Us akan tayang di HBO Go Mulai 16 Januari

SEMBILAN episode dari season pertama serial drama HBO Original The Last of Us akan mulai tayang pada 16 Januari di HBO GO.

The Last of Us mengambil suasana 20 tahun setelah kehancuran peradaban modern. Joel, sosok petarung tangguh, disewa untuk menyelundupkan Ellie, gadis usia 14 tahun, keluar dari zona karantina yang penuh tekanan.

Pekerjaan yang awalnya dianggap sederhana kemudian menjadi perjalanan yang brutal dan mengharukan, karena keduanya harus melintasi kawasan Amerika Serikat (AS) dan saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup.

Para pemeran serial itu antara lain Pedro Pascal sebagai Joel, Bella Ramsey sebagai Ellie, Gabriel Luna sebagai Tommy, Anna Torv sebagai Tess, Nico Parker sebagai Sarah, Murray Bartlett sebagai Frank, Nick Offerman sebagai Bill, Storm Reid sebagai Riley, Merle Dandridge sebagai Marlene, Jeffrey Pierce sebagai Perry, Lamar Johnson sebagai Henry, Keivonn Woodard sebagai Sam, Graham Greene sebagai Marlon, Elaine Miles sebagai Florence, serta Ashley Johnson dan Troy Baker.

The Last of Us, diambil dari gim video berjudul sama yang banyak mendapat pujian, dikembangkan oleh Naughty Dog secara eksklusif untuk platform PlayStation, ditulis dan dieksekutifproduseri oleh Craig Mazin dan Neil Druckmann.

Serial ini diproduksi bersama dengan Sony Pictures Television dengan executive producer Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, dan Rose Lam. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, dan Naughty Dog turut terlibat. (RO/OL-1)