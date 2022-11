Cate Rilis Album Tell Me Things You Won't Take Back

CATE, musisi kelahiran Kanada sekaligus selebritas TikTok, merilis karya terbarunya yakni album mini (extended play/EP) bertajuk Tell Me Things You Won't Take Back.

Berisi delapan lagu, Tell Me Things You Won't Take Back merupakan cerminan dari seseorang yang pindah ke London sejak dua tahun lalu dan melihat berbagai macam perasaan yang ada di kota tersebut.

"Pindah ke London memberikanku kesempatan untuk merasakan semua perasaan yang aku tuangkan dalam EP ini secara penuh. Di London, aku menemukan bahwa kamu bisa menentukan siapa dirimu sepenuhnya," kata Cate dalam keterangan resmi, Rabu (2/11).

Cate memasukkan unsur pengalaman romantis ke dalam musiknya sehingga London benar-benar terasa sangat bebas dibandingkan komunitas Kristen kecil di daerah asalnya di Kanada.

Walau begitu, EP tersebut dikatakan Cate menceritakan kisah yang universal bagi setiap manusia.

Tell Me Things You Won't Take Back bisa dibilang sebagai proyek Cate dan teman-temannya yakni Emily, Hatti, Dom, Adamas, Mouzourakis, Duncrot, dan Joe Rubel.

Emily membuat artwork untuk EP, Hatti membantu memotret materi foto dari EP ini, Dom terlibat dalam pembuatan video musik, sementara Adams, Mouzourakis, dan Duncrot ikut membantu Cate dalam penulisan lagu. Sedangkan Joe Rubel menjadi produser untuk EP tersebut.

"Jika orang-orang dapat mendengarkan lagu-lagu di EP ini dan merasa nyaman dengan perasaan ragu-ragu akan apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupannya, menurutku itu sangat menyenangkan," pungkas Cate. (Ant/OL-1)