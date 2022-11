Pharrell Williams dan BTS Berkolaborasi untuk Album Phriends

Penyanyi Pharrell Williams resmi mengumumkan kolaborasinya dengan grup idola K-pop BTS dalam proyek album terbarunya bertajuk "Phriends".

Hal itu diungkapkan Pharrell dan leader BTS RM dalam wawancara eksklusif dengan majalah musik Rolling Stones, baru-baru ini.

"Ya, proyek (album) saya, dengan judul albumnya adalah 'Phfriends'. Ini merupakan (album) volume satu. Kalian (BTS( ada di sana, jelas. Dan saya sebenarnya berbicara tentang ini lebih dari yang seharusnya, tetapi ini adalah lagu dari album saya yang dinyanyikan (BTS) dan itu luar biasa, dan saya sangat berterima kasih," kata Pharrell, dikutip dari Soompi, Rabu (2/11).

RM menimpali bahwa ia menyukai lagu kolaborasi tersebut. Pharrell pun sependapat. Ia berharap, siapa pun yang mendengarkan lagu dan album barunya bisa merasakan hal yang sama.

Lebih lanjut, Pharrell juga menawarkan untuk bekerja dengan RM di album solonya yang akan datang, meningkatkan kemungkinan kolaborasi kedua antara kedua penyanyi tersebut. Hal ini mengacu pada album solo baru RM yang baru saja diumumkan secara resmi oleh Big Hit Music pada Selasa (1/11) waktu setempat.

"Anda bilang sudah 90 persen selesai dengan album solo Anda. Tetapi jika dalam 10 persen terakhir itu, jika Anda membutuhkan—Anda tidak membutuhkan saya..." kata Pharrell, mengimplikasikan bahwa dirinya terbuka dengan kemungkinan kolaborasi.

RM menyela, "Aku selalu membutuhkanmu, selama 15 tahun," dan Pharrell melanjutkan, "Oke, jika Anda ingin melakukan sesuatu bersama, kita benar-benar dapat melakukannya."

Adapun rilisan RM diketahui akan mengikuti proyek solo sejumlah anggota BTS seperti "Jack In The Box" dari J-Hope awal tahun ini dan "The Astronaut" dari Jin bulan lalu.