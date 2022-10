Fokus ke Superman, Henry Cavill Tinggalkan The Witcher Diganti Liam Hemsworth

SERIAL The Witcher kembali ke Netflix untuk musim keempat. Namun ada pemeran utama baru untuk Geralt of Rivia. Ini mengikuti kembalinya Henry Cavill baru-baru ini ke film DC sebagai Superman.

Siaran streaming itu mengumumkan pada Sabtu (30/10) bahwa Henry Cavill keluar dari seri fantasi setelah tiga musim dalam peran utama. Liam Hemsworth akan mengambil alih karakternya.

Musim ketiga diperkirakan debut pada musim panas 2023. Seri prekuel empat episode The Witcher: Blood Origin dibintangi oleh Sophia Brown, Michelle Yeoh, dan Laurence O'Fuarain dan akan diluncurkan pada 25 Desember di Netflix.

"Perjalanan saya sebagai Geralt of Rivia telah dipenuhi dengan monster dan petualangan. Sayangnya, saya akan meletakkan medali dan pedang saya untuk musim ke-4," kata Cavill dalam suatu pernyataan sebagaimana dilansir Holyywood Reporter.

"Sebagai pengganti saya, Tuan Liam Hemsworth yang fantastis akan mengambil alih jubah Serigala Putih. Seperti karakter sastra terbesar, saya memberikan obor dengan hormat untuk waktu yang dihabiskan dalam mewujudkan Geralt dan antusiasme untuk melihat aksi Liam tentang pria paling menarik dan bernuansa ini."

Perubahan besar untuk serial yang didasarkan pada seri buku penulis Andrzej Sapkowski ini mengikuti kembalinya Cavill ke film DC sebagai Superman. Ini diperlihatkan melalui kameo di Black Adam yang baru dirilis. Dia pun beradu akting bersama Millie Bobby Brown di Enola Holmes 2 yang akan dirilis Netflix pada 4 November.

Untuk bagiannya, Hemsworth mengatakan dia sangat senang untuk melangkah sebagai Geralt of Rivia. "Henry Cavill telah menjadi Geralt yang luar biasa dan saya merasa terhormat bahwa dia memberi saya kendali dan mengizinkan saya untuk mengambil pedang Serigala Putih untuk bab berikutnya dari petualangannya," bunyi pernyataan Hemsworth.

"Henry, saya telah menjadi penggemar Anda selama bertahun-tahun dan terinspirasi oleh yang Anda bawa ke karakter tercinta ini. Saya mungkin memiliki beberapa sepatu bot besar untuk diisi, tetapi saya benar-benar bersemangat untuk melangkah ke dunia The Witcher."

Hemsworth, yang terkenal karena bermain Gale dalam franchise Hunger Games, memiliki kredit baru-baru ini dalam film-film seperti Arkansas, Killerman, dan Isn't It Romantic. Dalam berita utama The Hollywood Reporter dengan Cavill dari November 2021, bintang itu mengatakan dia berencana menindaklanjuti dengan tujuan pencipta seri The Witcher Lauren Schmidt Hissrich untuk membuat pertunjukan itu bertahan setidaknya tujuh musim.

"Tentu saja," kata Cavill pada saat itu. "Selama kita bisa terus menceritakan kisah-kisah hebat yang menghormati pekerjaan Sapkowski." (OL-14)