Treasure akan Tampil di Indonesia pada Desember 2022

GRUP idola K-pop Treasure dipastikan akan tampil di hadapan para penggemar mereka atau Treasure Maker di Indonesia untuk kali pertama pada 10 Desember 2022.

Mereka, seperti diumumkan promotor Mecima Pro melalui laman Twitter,dikutip Sabtu (29/10), menjadi salah satu penampil dalam gelaran acara SARANGHAEYO INDONESIA 2022.

Selain TREASURE, belum ada informasi tambahan terkait musisi lain yang akan berpartisipasi dalam gelaran acara itu.

Penjualan tiket acara SARANGHAEYO INDONESIA 2022 sudah dibuka pada April 2022. Ada lima kategori tiket yang tersedia dengan kisaran harga mulai dari Rp1,2 juta hingga Rp2,9 juta.

Treasure, beberapa waktu lalu, mengumumkan akan meluncurkan video musik baru untuk unit grup beranggotakan Choi Hyun-suk, Yoshi dan Haruto yakni VolKno.

VolKno menjadi salah satu B-side dari mini album THE SECOND STEP : CHAPTER TWO, yang diciptakan DEE.P dan ketiga anggota unit Treasure menulis liriknya.

Berbeda dengan judul lagu utama album yakni HELLO, VolKno bergenre hip-hop hard rock yang memungkinkan Treasure menunjukkan sisi liar mereka.

Sebelum ke Indonesia, Treasure dijadwalkan hadir dan tampil dalam gelaran MAMA Awards hari kedua yakni 30 November 2022, bersama grup idola K-pop ITZY, ENHYPEN dan IVE.

Sementara pada perhelatan hari pertama di 29 November 2022, sejumlah grup idola yang dijadwalkan hadir dan tampil tampil yakni Stray Kids, TXT, Kep1er serta grup idola J-pop JO1.

Treasuremasuk dalam kategori nominasi acara penghargaan itu yakni Best Dance Performance Male Group, Song of the Year untuk JIKJIN, dan Worldwide Fan's Choive Top 10.

MAMA Awards 2022 akan berlangsung di Kyocera Dome, Osaka, Jepang. (Ant/OL-1)