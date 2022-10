Pugh akan Bintangi Film Thriller Garapan Skarsgard

AKTRIS Florence Pugh akan menjadi bintang utama dalam film thriller-psikologis garapan Alexander Skarsgard, yang berjudul The Pack.

Berdasarkan laporan dari Deadline, Sabtu (29/10), Skarsgard juga berperan sebagai lawan main Pugh dalam film tersebut.

The Pack mengikuti cerita sekelompok pembuat dokumenter yang menantang hutan belantara terpencil Alaska dalam upaya menyelamatkan spesies serigala yang hampir punah.

Ketika para kru dipertemukan kembali pada upacara penghargaan bergengsi, ketegangan berkobar ketika kebenaran mematikan mengancam untuk mengungkap pekerjaan mereka.

Jennifer Fox akan memproduksi naskah asli yang ditulis oleh Rose Gilroy. Proyek ini memiliki gema dari film thriller Nightcrawler (2014) yang diproduksi Fox.

Sementara itu, Skarsgard adalah pemenang Golden Globe dan Emmy untuk Big Little Lies. Penghargaan lainnya termasuk untuk film The Northman (2022), saat ia membintangi dan memproduksi The Legend of Tarzan (2016) dan The Little Drummer Girl (2018).

Ia juga memiliki proyek film berjudul Lee, saat ia akan beradu peran dengan Kate Winslet. Selain itu, ia akan mengulangi perannya dalam serial Succession, musim keempat dari HBO.

Di sisi lain, Pugh terlibat dalam film The Wonder, yang segera tayang di Netflix. Ia juga berada di film Oppenheimer karya Christopher Nolan, dan Dune: Part Two karya Denis Villeneuve.

Baru-baru ini, ia membintangi Don't Worry Darling (2022), Midsommar (2019), Black Widow (2021), dan Little Women (2019).