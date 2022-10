Sambut Halloween, Spotify Gelar #MerindingdiSpotify! 

PADA 27-30 Oktober, Spotify mengundang para pendengar untuk berkunjung ke #MerindingdiSpotify, sebuah acara pengalaman horor perdana yang terbuka untuk publik dan dapat dinikmati secara gratis di Ashta District 8.

Acara yang penuh dengan pengalaman horor ini menghidupkan kisah-kisah horor yang selama ini telah diceritakan oleh podcast Spotify Original and Exclusive seperti Jagat Arwah, Yang Tak Terlihat, Podcastery Jurnalrisa, dan masih banyak lagi!

Dalam acara ini, pengunjung akan diajak menelusuri enam instalasi yang menggambarkan episode tertentu dari beberapa podcast yang paling populer di Spotify. Mulai dari manifestasi nyata dua podcast horor Spotify terbaru, yaitu Jagat Arwah lewat instalasi ‘Rumah Aditya’ dan instalasi ‘Hospital’ dari Yang Tak Terlihat Season 2, hingga instalasi dari beberapa episode podcast Original dan Eksklusif Spotify seperti:

Instalasi ‘Sumur’ yang terinspirasi dari Do You See What I See,

Instalasi ‘Camping’ yang terinspirasi dari Podcastery Jurnalrisa,

Instalasi ‘Jelangkung’ yang terinspirasi dari Podcast Bagi Horror, dan

Instalasi ‘Warung Gaib’ dari Podcast Malam Kliwon.

Lebih dari itu, #MerindingdiSpotify juga memungkinkan pengunjung untuk menguji kemampuan mereka menceritakan cerita horor di bilik rekaman podcast yang telah dirancang khusus.

Booth ini mengajak pengunjung untuk mengingat kembali pengalaman horor pribadi mereka dan kemudian menarasikan serta merekam cerita seram mereka dengan panduan dari produser dan sound engineer.

Menariknya, cerita mereka akan memiliki kesempatan untuk ditampilkan di acara podcast "Do You See What I See" oleh Mizter Popo di Spotify!

“Saya sungguh senang dan bersemangat sekali bisa menyaksikan cerita kami dihidupkan dan diwujudkan melalui pengalaman horor dari Spotify ini. Kegiatan ini tentunya memberikan pengalaman hiburan baru bagi para pecinta horor. Saya mendengar antusiasme dan respon positif dari beberapa pendengar saya dan semoga mereka juga bisa menikmati pengalaman horor ini,” ujar Mizter Popo.

Pengunjung juga dapat merasakan pengalaman yang lebih menakutkan dengan stimulasi sensorik yang membuat kisah-kisah ini jadi lebih hidup.

Setiap instalasi memiliki kode Spotify unik yang memungkinkan pengguna untuk menikmati episode podcast dari podcast unggulan di setiap instalasi.

Aktivitas ini akan memberikan pengalaman horor 360°, menggabungkan instalasi yang realistis dengan elemen penceritaan yang kuat. Instalasi yang ada tidak hanya terlihat realistis, tetapi juga akan membuat pengunjung penonton bergidik berbagai dengan efek suara yang mendebarkan dan bau yang aneh.

"Genre horor telah menjadi genre kesukaan penggemar di Indonesia dan kami melihat tren ini tercermin di Spotify dalam format podcast. Penggemar terus mengonsumsi podcast horor dan kreator kami terus membuat konten tersebut untuk dinikmati pendengar Spotify," ujar Head of Studios, Spotify Southeast Asia Carl Zuzarte

"Tahun ini, kami melihat banyak podcaster Spotify Original dan Eksklusif membuat episode khusus untuk penggemar mereka yang menunjukkan tingginya minat pada genre ini. Oleh karena itu, kami dengan bangga mempersembahkan acara pengalaman horor pertama kami, bebas dan gratis untuk semua, bertajuk #MerindingdiSpotify untuk dinikmati oleh para pendengar setia podcast maupun pendengar baru," lanjutnya.

Selain bisa mendengarkan podcast dengan latar belakang yang mencekam, pengunjung juga bisa mengambil foto di dalam photobox yang telah dipersiapkan khusus untuk membuat pengalaman yang semakin menyeramkan. Pengunjung juga akan mendapatkan merchandise edisi terbatas di instalasi Warung Gaib.

Sebagai bagian dari rangkaian pengalaman #MerindingdiSpotify, Spotify juga telah memperbarui playlist #MerindingdiSpotify di dalam platformnya untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi para pendengar dalam mencari ragam koleksi cerita horor dari podcaster terkemuka di Indonesia.

Tidak hanya itu, pendengar juga bisa mendengarkan pilihan episode podcast horor yang direkomendasikan dan dikurasi oleh figur publik serta pemain Jagat Arwah melalui kumpulan playlist #MerindingBareng, seperti:

Merinding bareng Mike Ethan dari artis dan pembawa acara Mike Ethan,

Merinding bareng Noni oleh Cinta Laura yang memerankan Noni di Jagat Arwah,

Merinding bareng Dru yang direkomendasikan oleh Ganindra Bimo yang memerankan Dru,

Serta tak ketinggalan Merinding bareng Kunti yang direkomendasikan oleh Sheila Dara sebagai pemeran Kunti.

Untuk mengunjungi dan merasakan langsung keseraman yang dihadirkan oleh #MerindingdiSpotify, pengunjung dapat langsung menuju ke Ashta District 8, Lobby Senopati pada jam-jam berikut ini:

Kamis, 27 Oktober mulai pukul 11.00-17.00 WIB

Jumat-Minggu, 28-30 Oktober mulai pukul 11.00-21.00 WIB

Jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 30 orang per slot waktu 45 menit untuk memaksimalkan seluruh pengalaman. Oleh karenanya, para pengunjung dianjurkan untuk datang lebih awal dan mendaftar di tempat. (RO/OL-1)