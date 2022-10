Episode Finale House of the Dragon Raih Jumlah Penonton Terbesar Sejak Episode Finale Game of Thrones

HOUSE of the Dragon mengakhiri season pertama sebagai tayangan yang paling banyak ditonton di HBO GO di Asia Tenggara, Hong Kong, dan Taiwan.

“Kami sangat senang melihat House of the Dragon mampu menarik minat para penggemar Game of Thrones di seluruh dunia, juga mereka yang baru saja mengenal dunia Westeros untuk pertama kalinya,” kata Chairman and CEO, HBO and HBO Max Casey Bloys. “Selamat kepada George, Ryan, Miguel dan seluruh tim House of the Dragon atas season pertama yang luar biasa ini.”

House of the Dragon juga mencapai 9,3 juta penonton di Amerika Serikat (AS) pada Minggu (23/10) malam di berbagai platforms, berdasarkan kombinasi data Nielsen dan pihak pertama, meski ada persaingan ketat dari Sunday Night Football dan pertandingan final Major League Baseball ALCS antara NY Yankees dan Houston Astros.

Raihan tersebut merupakan malam finale terbesar bagi sebuah serial HBO sejak episode finale Game of Thrones pada Mei 2019.

House of the Dragon memulai debut pada 21 Agustus di AS, dengan penonton terbanyak untuk sebuah serial original baru dalam sejarah HBO dan menjadi serial terbaik yang ditayangkan di HBO Max di seluruh AS, Amerika Latin, dan Eropa.

Seluruh episode serial tersebut, saat ini, telah ditonton rata-rata 29 juta penonton di AS, lebih dari tiga kali lipat rata-rata penonton pada malam debutnya dengan penayangan lanjutan yang besar.

Sebagai perbandingan, angka ini sangat jauh di belakang penonton Game of Thrones Season 7, dengan rata-rata 32,8 juta penonton untuk setiap episode di AS.

Game of Thrones juga terus memperlihatkan peningkatan jumlah penonton ketika episode terbaru House of the Dragon ditayangkan. Penontonnya meningkat setiap bulannya sepanjang musim panas menjelang penayangan perdana House of the Dragon. Puncaknya mencapai yang tertinggi sepanjang masa untuk jumlah penonton mingguan di HBO Max setelah penayangan perdana House of the Dragon.

Di luar AS, House of the Dragon telah melampaui Game of Thrones Season 8, di Amerika Latin, Eropa, Asia Tenggara, Hong Kong dan Taiwan melalui layanan streaming HBO. (Serial ini ditayangkan melalui HBO Max di 39 negara Amerika Latin, 21 negara di seluruh Eropa dan melaui HBO GO di Asia Tenggara, Hong Kong dan Taiwan.) (RO/OL-1)