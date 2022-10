Rahmania Astrini Daur Ulang Lagu Milik Maliq & D'Essentials

PENYANYI solo Rahmania Astrini merilis lagu terbarunya, Untitled, yang merupakan remake dari lagu karya Maliq & D'Essentials.

Solois yang akrab disapa Astri tersebut mengungkapkan telah membawakan lagu yang rilis pada 2005 itu bersama dengan Andri Guitara dan Bintan pada 2017.

"Untitled ini beneran jadi teman galau aku waktu SMA. I am honored bisa dapat kesempatan untuk remake salah satu lagu yang paling memorable dari Maliq & D'Essentials dan menjadikannya ini versiku," kata Astri dalam keterangan pers, dikutip Senin (24/10).

Adapun Untitled versi Astri memiliki nuansa R&B Soul, berbeda dengan versi aslinya yang minimalis dengan instrumen gitar akustik.

Di lagu berdurasi empat menit ini, Astri bekerja sama dengan Petra Sihombing sebagai produser.

Proses produksi lagu lagu ini cukup singkat, yaitu sekitar satu minggu. Menariknya, proses rekaman lagu ini dibuat saat Astri sedang studi di Belanda yang menjadi tantangan sendiri untuknya.

"Perbedaan timezone antara aku, Kak Petra, dan tim lumayan tricky tapi seru banget. Ini pertama kali aku mengerjakan lagu secara berjarak but it was very fun and fresh," katanya.

Untitled menjadi lagu remake pertama dari beberapa lagu lainnya yang masuk ke dalam proyek terbaru antara Warner Music Indonesia dan Maliq & D'Essentials. Lagu-lagu lainnya akan dirilis bertahap dalam waktu dekat.

"Rahmania Astrini bisa mengeksekusi lagunya dengan sangat baik. Lirik di lagu Untitled yang merupakan kekuatan di lagu itu tersampaikan dengan baik," ujar Widi Puradiredja, perwakilan dari Maliq & D'Essentials.

Sementara itu, Astri bergabung dengan label rekaman Warner Music Indonesia sejak 2017 ketika merilis debut single Menua Bersama.

Selain meraih penghargaan AMI Awards 2021 sebagai Penyanyi R&B Solo Artist Terbaik, Astri juga menyabet penghargaan di kategori yang sama pada 2019.

Pada 2022, ia kembali mendapatkan nominasi AMI Awards di kategori Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik untuk lagu Butterfly.

Di awal 2022, Astri mengeluarkan single dengan genre R&B berjudul Pizza Pepperoni dan I Don't Mind: Red + Blue. (Ant/OL-1)