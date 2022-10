Simu Liu akan Tampil di Serial Seven Wonders

AKTOR Simu Liu akan menjadi pemeran utama dalam serial adaptasi novel karya Ben Mezrich, Seven Wonders, yang saat ini sedang dikembangkan oleh Amazon.

Dilansir dari Variety, Kamis (20/10), serial itu akan berkisah tentang petualangan ahli botani brilian Dr. Nate Grady (Simu Liu) yang bekerja sama dengan Sloane Seydoux untuk memecahkan misteri kuno terkait Tujuh Keajaiban Kuno Dunia.

Adam Cozad bertanggung jawab sebagai penulis dan produser eksekutif. Justin Lin bertugas sebagai sutradara dan produser eksekutif melalui Perfect Storm Entertainment.

Menurut Amazon, ide untuk serial ini berasal dari Beau Flynn dan Mezrich, yang mengembangkan buku tersebut bersama-sama.

Liu terkenal karena tampil sebagai peran utama dalam film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, peran yang akan dia ulangi dalam sekuel film yang akan datang.

Selanjutnya, dia akan terlihat dalam film Barbie dengan Margot Robbie dan Ryan Gosling serta Arthur the King dengan Mark Wahlberg.

Sebelum Shang-Chi, Liu dikenal karena peran TV-nya, khususnya perannya dalam serial komedi CBC Kim's Convenience. (Ant/OL-1)