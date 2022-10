HBO Go Hadirkan Food Affair With Mark Wiens Mulai 18 November

FOOD Affair with Mark Wiens merupakan sebuah petualangan baru dan seru tentang makanan yang menggugah selera di Singapura, melalui mata (dan mulut) food vlogger terkenal, Mark Wiens.

Produksi HBO Asia Originals ini merupakan serial pertama tanpa naskah tentang makanan yang dipandu oleh Wiens, bagaimana ia menguak kisah, orang-orang dan sejarah di balik beragam kelezatan makanan Singapura, mulai dari hidangan kelas atas hingga jajanan kaki lima.

Enam episode serial itu akan mulai tayang 18 November mendatang di HBO, HBO GO dan HBO Max.

Dengan lebih dari 9 juta subscriber di YouTube, Wiens sudah tidak asing lagi berbagi tentang kecintaannya pada jajanan pinggir jalan dan untuk pertama kalinya, Wiens mengambil peran sebagai pemandu acara dalam serial pendek tentang makanan, Food Affair with Mark Wiens.

Melalui serial ini, Wiens mendalami pemahamannya tentang budaya makanan Singapura yang dinamis, membiasakan dirinya bukan hanya dengan jajanan Singapura yang populer namun juga pengalaman menyantap makanan mewah.

Tiap episode menampilkan sejumlah bintang tamu, antara lain fine-dining chef, veteran kuliner, dan perintis jajanan kaki lima. Lewat percakapan, Wiens mengungkap kisah dan keunikannya, juga warisan keragaman dan kekayaan kuliner, yang menjadikan Singapura sebagai rumah bagi lebih dari 50 lokasi berbintang Michelin dan lebih dari 60 lokasi berpredikat Bib Gourmand, termasuk jajanan kaki lima dan pusat jajanan.

"Ini merupakan suatu kehormatan besar menjadi bagaian dari serial Food Affair. Saya sangat senang mendapat kesempatan ini, dan berterima kasih kepada semua orang yang membuat hal ini terwujud. Selain menikmati berbagai hidangan lezat dan mengeksplorasi keragaman budaya masakan di Singapura, yang menyenangkan adalah mempelajari kisah dari para pemilik restoran dan bagaimana mereka mengikuti hasratnya (sering kali melawan banyak tantangan), yang benar-benar tercermin dari kelezatan makanan mereka. Tidak dapat disangkal bahwa makanan menjadi pusat dari seluruh kehidupan, dan hal itulah yang menyatukan kita semua," kata Wiens.

Food Affair with Mark Wiens disutradarai oleh Gillian Tan, di-eksetufproduseri dan dibuat oleh pembuat film terkenal yang cinta kuliner, Eric Khoo, juga pembuat serial antologi HBO Folklore 1 & 2 (2018, 2021) dan serial terkenal Food Lore (2019).

"Singapura menjadi tempat meleburnya makanan yang menggugah selera mulai dari jajanan kaki lima hingga hidangan restoran kelas atas berbintang Michelin – sebuah cerminan masyarakat dan warisan multikultural kami. Melalui makanan, saya ingin berbagi dengan seluruh dunia tentang keragaman yang ditawarkan pulau kecil ini," kata Eric Khoo dari Zhao Wei Films

Food Affair with Mark Wiens menjadi awal kerja sama selama tiga tahun antara Singapore Tourism Board dan Warner Bros. Discovery, yang akan berkolaborasi dalam sejumlah konten hiburan dan gaya hidup, juga kerja sama marketing, untuk mengangkat dan mendorong kunjungan ke Singapura. (RO/OL-1)