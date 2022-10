Deretan Film Yang Bakal Curi Perhatian di Festival Film World Cinema Week

Festival Film World Cinema Week akan menghadirkan film-film berkualitas dari berbagai belahan negara.World Cinema Week akan digelar pada tanggal 22 Oktober sampai tanggal 30 Oktober 2022 secara luring di bioskop CGV dan secara online di platform digital KlikFilm.

Film-film yang tayang di CGV dan akan mencuri perhatian para penggemar film di tanah air diantaranya adalah, Three Thousand Years of Longing tayang tanggal 22 Oktober 2022, Triangle Of Sadness 23 dan 30 Oktober 2022, Moloch tayang tanggal 28 Oktober 2022, Yang Patah Tumbuh Hilang Berganti tayang tanggal 30 Oktober 2022, dan Cross The Line tayang tanggal 25 Oktober 2022.

Selain film-film tersebut yang tidak kalah menarik adalah, Rebel (22 Oktober), pada tanggal 23 Oktober film-film yang akan tayang adalah Falcon Lake, Butterfly Vision, One Fine Morning. 24 Oktober film yang akan tayang adalah, Maya Nilo, Tori and Lokita, Both Sides Of The Blade, dan Piggy. 25 Oktober akan tayang film Something In The Dirt, Wanderring, dan ada meet and greet dengan pemain film Cross The Line. Untuk tanggal 26 Oktober akan tayang film R.M.N, Call Jane, Final Cut, dan meet and greet dengan pemeran film Anoksia.

Selain itu, akan hadir film horor Indonesia lawas yang sudah di restorasi. Tanggal 27 Oktober tayang film Akibat Guna-guna Istri Muda, Hit The Road, dan Holy Spider. Tanggal 28 Oktober hadir film remastered Bayi Ajaib dan juga meet and greet, Moloch dan meet and greet dengan sutradaranya Nico Van Den Brink, dan No Bears. Tanggal 29 Oktober akan tayang film Misteri Banyuwangi dilanjutkan dengan meet and greet, Le Petit Nicolas, A Hundred Flowers, Boy From Heaven dan Rebel. Sedangkan sebagai penutup acara ini, akan hadir film Unicorn Wars, War Pony, Triangle Of Sadness, dan film Yang Patah Tumbuh Hilang Berganti yang diperankan oleh Clara Bernadeth, Indro Warkop, dan Donny Damara.

Penggagas festival film World Cinema Week, Sandy Gasela mengungkapkan, pecinta film bisa merasakan nuansa menonton film terbaik di bioskop." World Cinema Week akan digelar secara online melalui KlikFilm dan offline di CGV. Beberapa film yang akan ditayangkan secara online diantaranya adalah Three Thousand Years of Longing, Triangle Of Sadness, Moloch, Yang Patah Tumbuh Hilang Berganti, dan Cross The Line," ungkapnya. (ol-12)