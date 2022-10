Single Sakit Hati, Pelampiasan Isi Hati Vito Gusman

SETELAH sukses merilis Ooyea dan Side of Me, musisi Vito Gusman kembali dengan karya terbarunya yang berjudul Sakit Hati, yang berisi pelampiasan isi hatinya akibat perbuatan sang mantan kekasih.

"Karena masih ada rasa sakit hati yang enggak sembuh-sembuh, jadi aku merasa kisah ini perlu untuk ditulis agar rasa sakit hati tadi bisa sembuh," kata Vito melalui keterangan resmi, dikutip Selasa (18/10).

Sakit Hati, yang merupakan karya ketiganya itu, dikerjakan Vito bersama Nabil Swara, produser yang sudah ia gandeng sejak 2018.

Dirilis di bawah naungan Pasar Malam Records, lagu tersebut diharapkan Vito menjadi wadah bagi semua orang yang sedang mengalami sakit hati.

"Menurut aku, pengalaman yang ada di lagu ini tidak eksklusif aku saja yang merasakan. Orang-orang di luar sana, aku percaya, juga berlaku dan mengalami pengalaman yang sama," ujar Vito.

"Semoga lagu ini bisa jadi tempat release atau pelampiasan buat orang-orang sakit hati di luar sana," imbuhnya.

Dalam lagu tersebut, Vito juga menanamkan 'mantra di lirik lagu yang berbunyi, "Jangan pilih aku lagi, kutakut kau sakit hati".

Lirik tersebut, menurut dia, menjadi pengingat bahwa apa yang diusahakan akan berakhir dengan perasaan yang sama, yakni sakit hati.

Single terbaru Vito, yang berjudul Sakit Hati, sudah bisa didengarkan di seluruh platform streaming digital yang ada di Indonesia. (Ant/OL-1)