Michelle Yeoh dan Pete Davidson Isi Suara Film Tranformers Terbaru

MICHELLE Michelle Yeoh dan Pete Davidson akan menjadi pengisi suara untuk film terbaru Transformers, Rise of the Beasts.

Sutradara Rise of the Beasts, Steven Caple Jr, mengumumkan informasi tersebut melalui unggahan di laman Instagram, yang menampilkan dua video berbeda dari sesi rekaman.

"Pemeran @transformersmovie luar biasa, bung. Intip Pete yang menyuarakan Mirage & @michelleyeoh_official memberkati kami sebagai pengisi suara Airazor #rotb 2023," kata Steven dilansir dari Variety, Minggu (16/10).

Yeoh menyuarakan karakter bernama Airazor, sementara Davidson menyuarakan Mirage. Keduanya bergabung dengan pemeran lain yakni Anthony Ramos dan Dominque Fishback, yang akan membintangi film tersebut dalam peran aksi langsung.

Rise of the Beasts akan membawa waralaba Transformers ke tahun 1990-an. Film ini dikatakan memperkenalkan Maximals dan Terrorcons, dua alien sibernetik yang akan berpihak dalam pertempuran di Bumi antara Autobots dan Decepticons.

Dalam dunia Transformers, karakter Yeoh, Airazor, adalah anggota Maximals, yang merupakan keturunan Autobots. Dia bisa berubah penampilan menjadi seperti elang.

Mirage adalah autobot yang sebelumnya muncul dalam film Transformers sebelumnya, disuarakan oleh mendiang aktor Francesco Quinn dalam Transformers: Dark of the Moon pada 2011.

Transformers: Rise of the Beasts diproduksi oleh Lorenzo di Bonaventura, Michael Bay, Mark Vahradian dan Duncan Henderson.

Entertainment One, studio Hasbro akan bertindak sebagai produser eksekutif, sementara Skydance dan New Republic Pictures menjadi co-financing dan produser eksekutif.

Film ini akan tayang di bioskop pada 9 Juni 2023. (Ant/OL-1)