Sejumlah Jadwal Tayang Film Marvel Berubah, Termasuk Deadpool 3

DISNEY telah merombak sejumlah jadwal tayang film terbaru mereka, termasuk film Marvel Deadpool 3, Fantastic Four, dan Blade.

Variety, dikutip Minggu (16/10), melaporkan bahwa jadwal tayang Deadpool 3 dipindahkan menjadi 8 November 2024 dari 6 September 2024. Posisi tersebut kini diisi oleh Blade, yang awalnya dijadwalkan tayang pada 3 November 2023.

Fantastic Four juga bergeser dari 8 November 2024 menjadi 14 Februari 2025. Film Marvel yang belum diberi judul telah diundur dari 14 Februari 2025 menjadi 7 November 2025, Avengers: Secret Wars telah ditunda dari 7 November 2025 hingga 1 Mei 2026 dan set film Marvel lainnya yang belum diberi judul untuk 1 Mei 2026 telah dihapus dari kalender Disney.

Di luar film adaptasi komik, drama sejarah Chevalier, yang dibintangi Kelvin Harrison Jr sebagai musisi Chevalier de Saint-Georges, akan tayang di bioskop pada 7 April 2023, Kingdom of the Planet of the Apes ditetapkan untuk 24 Mei 2024, dan A Haunting in Venice pada 15 September 2023.

Dalam kasus Blade, penundaan selama setahun tidak mengejutkan, mengingat berita baru-baru ini bahwa Bassam Tariq keluar dari proyek sehingga meninggalkan film tersebut tanpa sutradara.

Marvel telah menghentikan produksi, yang dibintangi Mahershala Ali sebagai pembunuh vampir, karena studio sedang mencari sutradara baru.

Mengingat alur cerita yang saling berhubungan di Marvel Cinematic Universe, penundaan substansial untuk Blade berdampak pada film lainnya yang sedang dikembangkan.

Film Marvel berikutnya yang masuk ke layar lebar adalah Black Panther: Wakanda Forever pada November, yang menandai berakhirnya Fase Empat MCU.

Presiden Marvel Studios Kevin Feige mengumumkan di San Diego Comic-Con pada Juli bahwa Fantastic Four akan memulai Fase Enam, yang akan menjadikan Blade dan Deadpool 3 menjadi dua film terakhir di Fase Lima.

Penundaan Avengers: Secret Wars berarti penggemar tidak akan lagi mendapatkan dua film Avengers di tahun yang sama.

Sebaliknya, akan ada penantian selama setahun antara film-film tersebut, seperti Avengers: Infinity War dan Avengers: Endgame pada 2018 dan 2019. (Ant/OL-1)