Robbie Coltrane, Pemeran Hagrid dalam Harry Potter Tutup Usia

AKTOR Robbie Coltrane yang terkenal lewat aktingnya sebagai Hagrid di film Harry Potter tutup usia pada Jumat (14/10). Berdasarkan konfirmasi agennya, Belinda Wright, Coltrane meninggal di usia 72 tahun.

Robbie Coltrane meninggal di rumah sakit yang terletak tak jauh dari rumahnya di Larbert, Skotlandia. Kondisi kesehatannya telah memburuk selama dua tahun belakangan.

Semasa hidupnya, Coltrane telah mendapatkan berbagai macam penghargaan seperti Aktor Terbaik BAFTA selama tiga tahun berturut-turut untuk perannya sebagai Fitz dalam serial TV Granada Cracker pada 1994-1996. Tiga penghargaan tersebut membuatnya masuk ke dalam Guinness Book of Records’ Award.

Wright mengaku Coltrane merupakan aktor yang luar biasa dan cerdas.

"Setelah 40 tahun, (saya) bangga disebut agennya, saya akan merindukannya," ujar Wright.

Menurutnya, Coltrane akan diingat selama beberapa dekade ke depan sebagai Hagrid.

“Hagrid dalam film Harry Potter, peran yang membawa kegembiraan bagi anak-anak dan orang dewasa di seluruh dunia, hingga memantik penggemar untuk menulis surat dan diterimanya setiap minggu selama lebih dari 20 tahun,” imbuhnya.

Selain berperan di Harry Potter, Coltrane juga merupakan pemeran dalam film Nuns on the Run, Mona Lisa, Ocean’s 12, James Bond Golden Eye, The World Is Not Enough, dan lainnya.(OL-5)