Setelah She-Hulk, ini Daftar Tayang 16 Film Marvel hingga 2025

TAYANGAN dari Marvel Studios yaitu She-Hulk: Attorney at Law berakhir pada Oktober 2022. Namun ada daftar rilis sinematik yang akan datang di Marvel Cinematic Universe yang akan diputar di layar lebar setelah pertunjukan itu selesai.

Meskipun She-Hulk termasuk serial asli Disney+, MCU tidak melupakan akarnya dengan banyak film yang dikonfirmasi dalam pengembangan untuk sisa Fase 4 hingga 6 untuk menutup Multiverse Saga. Film-film ini secara alami akan disertai dengan lebih banyak seri asli Marvel Studios. Franchise ini masih memiliki masa depan yang cerah di layar lebar.

Setelah She-Hulk: Attorney at Law, ada total 11 film yang direncanakan pada daftar mendatang Marvel Studios antara 2022 dan 2025. Meskipun demikian, ada lebih banyak film yang pasti akan diumumkan, terutama di Fase 6 dari MCU karena banyak slot dibiarkan terbuka untuk proyek yang tidak diumumkan. Berikut daftar 11 film yang dikonfirmasi akan datang setelah She-Hulk hingga 2025.

Black Panther: Wakanda Forever

Film berikutnya yang akan dirilis setelah final She-Hulk ialah Black Panther: Wakanda Forever. Film mendatang merupakan sekuel Black Panther pada 2018 serta sekali lagi ditulis dan disutradarai oleh Ryan Coogler. Film ini akan menampilkan pemeran film pertama termasuk Letitia Wright sebagai Shuri, Danai Gurira sebagai Okoye, Lupita Nyong'o sebagai Nakia, Winston Duke sebagai M'Baku, Martin Freeman sebagai Everett Ross, dan Angela Bassett sebagai Ratu Ramonda.

Film itu kemungkinan akan dibintangi oleh Letitia Wright sebagai Shuri yang menjadi Black Panther setelah kematian tragis Chadwick Boseman pada 2020. Ini akan menceritakan keluarga kerajaan Wakandan yang menghadapi kematian Raja T'Challa. Ini diimbangi di tengah potensi perang dengan Talokan, negara bawah laut yang dipimpin oleh Namor the Submariner, yang diperankan oleh pendatang baru MCU Tenoch Huerta. Film ini dijadwalkan rilis pada 11 November 2022. Ini akan menjadi film terakhir dalam fase empat MCU.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Film pertama fase lima ialah Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Quantumania ialah film ketiga dalam franchise Ant-Man dan sekali lagi akan dibintangi oleh Paul Rudd dan Evangeline Lily masing-masing dalam peran utama. Film ini akan fokus pada keduanya, bersama orangtua Hope, Hank Pym dan Janet van Dyne, saat mereka melakukan perjalanan melalui Quantum Realm, menghadapi musuh yang luar biasa.

Musuh itu dipastikan tidak lain ialah Kang the Conqueror versi MCU. Kang diperankan oleh Jonathan Majors setelah tampil sebagai varian Kang, He Who Remains, di Loki. Film ini akan memulai fase lima dan menetapkan antagonis utama dari Multiverse Saga dan akan dirilis di bioskop pada 17 Februari 2023.

Guardians of Galaksi Vol. 3

Film kedua dari fase lima ialah karya James Gunn yaitu Guardians of the Galaxy Vol. 3. Film ini akan menjadi puncak dari trilogi Guardians dan, menurut Gunn, akan mengakhiri perjalanan tim yang dibangun di dua film Guardians pertama. Film ini akan bercerita setelah penampilan singkat Guardians di Thor: Love and Thunder. Guardians mencari versi Gamora dengan melakukan perjalanan waktu hingga saat ini usai Endgame.

Film itu akan memperkenalkan Adam Warlock yang diperankan oleh Will Poulter dan High Evolutionary yang diperankan oleh Chukwudi Iwuji ke MCU. Awalnya, tidak jelas Gunn akan kembali untuk melengkapi trilogi Guardians setelah pemecatannya dari proyek pada Juli 2018 setelah tweet lama. Namun, Gunn dipekerjakan kembali oleh Disney pada Maret 2019. Film ini akan dirilis pada 5 Mei 2023 sebagai film kedua dari Fase 5.

The Marvels

Film ketiga dalam fase lima akan menjadi sekuel dari Captain Marvel, WandaVision, dan Ms. Marvel yang berjudul The Marvels. The Marvels akan ditulis oleh Megan McDonnell dan disutradarai oleh Nia DaCosta. Film ini akan menyatukan karakter Carol Danvers, Monica Rambeau, dan Kamala Khan (masing-masing diperankan oleh Brie Larson, Teyonah Parris, dan Iman Vellani).

Anggota pemeran lain yang dikonfirmasi termasuk Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury dan Zawe Ashton dalam peran penjahat yang dirahasiakan. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang The Marvels dari segi plot atau tempatnya dalam rencana fase lima yang lebih luas, film ini akan rilis di bioskop pada 28 Juli 2023.

Captain America: New World Order

Setelah kesuksesan The Falcon and the Winter Soldier di Disney+, Anthony Mackie dipastikan mengulangi perannya sebagai Captain America baru, Sam Wilson, untuk film keempat Captain America. Captain America: New World Order ditempatkan dalam pengembangan oleh penulis Malcolm Spellman, penulis kepala The Falcon and the Winter Soldier, dan Dalan Musson yang menulis episode kelima serial tersebut.

Setahun setelah pengumuman itu, Julius Onah direkrut untuk menyutradarai film dengan judul New World Order terungkap di Comic-Con 2022. Dikonfirmasi pula partisipasi Carl Lumbly dan Danny Ramirez dalam proyek tersebut mengulangi peran mereka masing-masing sebagai Isaiah Bradley dan Joaquin Torres dari The Falcon dan Winter Soldier. Bersamaan dengan mereka, Kevin Feige mengonfirmasi kembalinya Samuel Sterns/The Leader dari The Incredible Hulk pada 2008 sebagai penjahat utama film tersebut. Captain America: New World Order diharapkan rilis pada 3 Mei 2024.

Thunderbolts

Film terakhir dari fase lima MCU ialah Thunderbolts. Kehadiran Thunderbolts telah dikonfirmasi pada D23, 2022, dan akan terdiri dari Yelena Belova/Black Widow, Bucky Barnes/Winter Soldier, Alexei Shoshtakov/Red Guardian, John Walker/US Agent, Ava Starr/Ghost, Valentina Allegra De Fontaine, dan Antonia Dreykov/Tuan Tugas.

Tim akan menampilkan pemeran yang mengulangi peran-peran ini dari proyek MCU sebelumnya seperti Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Julia Louis-Dreyfus, dan Olga Kurylenko. Film ini akan disutradarai oleh Jake Schreier dengan naskah dari Eric Pearson dengan tanggal rilis 26 Juli 2024.

Blade

Blade ialah film MCU terakhir pada 2023 dan film keempat secara keseluruhan di fase lima. Blade dikonfirmasi sedang dalam pengembangan di San Diego Comic-Con 2019 dengan Mahershala Ali sebagai pemeran utama. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang film pada saat ini, diharapkan untuk mengikuti kameo suara Blade di akhir Eternals saat ia berbicara dengan Dane Whitman dari Kit Harrington.

Awalnya, Basim Tariq dikontrak untuk menyutradarai film dengan naskah dari Stacy Osei-Kuffour. Namun, pada 2022, Tariq meninggalkan proyek tersebut karena masalah penjadwalan dengan proyek lain yang membuat Marvel Studios mulai mencari sutradara baru. Beau DeMayo bergabung dengan proyek untuk menulis ulang naskah dan produksi telah ditunda. Blade dari Marvel Studiosdiharapkan rilis pada 6 September 2024.

Deadpool 3

Film yang paling baru dikonfirmasi dari Marvel Studios dan yang pertama dari fase enam ialah Deadpool 3. Film ini akan dibintangi oleh Ryan Reynolds dalam peran utama dan menampilkan kembalinya Wolverine dari Hugh Jackman. Deadpool 3 telah dalam pengembangan untuk sementara waktu dengan naskah dari Rhett Reese dan Paul Wernick yang menulis dua film pertama Deadpool.

Meskipun berada di alam semesta yang berbeda, dia akan menjadi bagian dari masa depan MCU. Marvel Studios telah menegaskan kembali bahwa film tersebut akan tetap mendapat peringkat R. Shawn Levy, yang bekerja dengan Reynolds di Free Guy dan The Adam Project, menyutradarai film itu pada 2022. Tanggal rilis untuk Deadpool 3 akan digelar pada 8 November 2024.

Fantastic Four

Film fase enam kedua saat ini ditetapkan sebagai film Fantastic Four. Fantastic Four versi MCU secara resmi diumumkan pada 2019 di San Diego Comic-Con. Setahun kemudian diumumkan bahwa Jon Watts, direktur trilogi Spider-Man: Homecoming di MCU, telah menandatangani kontrak untuk menyutradarai. Namun, pada April 2022, Watts mengundurkan diri dari proyek tersebut dengan alasan perlu istirahat dari pembuatan film superhero sebagai alasannya.

Marvel Studios kemudian mulai mencari sutradara baru, sebelum mempekerjakan Matt Shakman yang sebelumnya menyutradarai setiap episode WandaVision untuk studio tersebut. Pemeran grup pahlawan super itu belum diumumkan meskipun tanggal rilis ditetapkan untuk 14 Februari 2025.

Avengers: Kang Dinasty

Avengers: The Kang Dynasty diharapkan menjadi salah satu film utama fase enam dan Multiverse Saga, mengingat statusnya sebagai film Avengers kelima. Tak lama setelah pengumuman film tersebut di San Diego Comic-Con 2022, Destin Daniel Cretton, sutradara Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings untuk Marvel Studios, dikonfirmasi menyutradarai dengan naskah dari Jeff Loveness, penulis Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Film itu akan dibangun dari Ant-Man. Kang the Conqueror dari Jonathan Majors kembali sebagai antagonis utama untuk Avengers baru. Film ini saat ini dijadwalkan untuk rilis 2 Mei 2025, hanya enam bulan sebelum sekuelnya.

Avengers: Secret War

Salah satu pengungkapan terbesar dari SDCC 2022 ialah Marvel Studios akan merilis dua film Avengers pada 2025. Yang terakhir berjudul Avengers: Secret Wars dan ternyata diundur ke 2026. Banyak yang sering menganggap Secret Wars sebagai kesimpulan logis berikut dari salah satu kisah MCU dengan cerita komik yang menjadi dasarnya seperti Avengers: Infinity War dan Avengers: Endgame. Pengumuman di SDCC 2022 kemudian mengonfirmasi Avengers: Secret Wars sebagai film terakhir di fase enam dan Multiverse Saga.

Seorang sutradara belum terikat pada proyek tersebut. Michael Waldron telah dipekerjakan untuk menulis naskah setelah karyanya untuk Marvel Studios di Loki season 1 dan Doctor Strange di Multiverse of Madness. Film ini dijadwalkan rilis pada 1 Mei 2026.

Armor Wars

Armor Wars awalnya dalam pengembangan sebagai acara TV untuk Disney+ dengan Don Cheadle mengulangi perannya sebagai James Rhodes/War Machine dalam cerita seputar teknologi Tony Stark yang jatuh ke tangan yang salah. Namun, pada September 2022, terungkap bahwa Armor Wars sedang diubah menjadi film dengan tanggal rilis saat ini belum ditetapkan.

X-Men

Ketika Disney mengakuisisi 20th Century Fox, banyak yang berharap X-Men mulai muncul di MCU. Detail dikonfirmasi di Comic-Con 2019 ketika Kevin Feige mengonfirmasi upaya memperkenalkan mutan ke dalam waralaba. Sejak itu, petunjuk telah muncul di masa depan MCU X-Men dengan kembalinya Wolverine di Deadpool 3 dan Ms Marvel mengonfirmasi Kamala sebagai mutan. Sementara film X-Men di MCU akan terjadi, kemungkinan tidak akan terwujud sampai setelah 2025.

Shang-Chi 2

Keberhasilan Shang-Chi dan and the Legend of the Ten Rings menyebabkan pengumuman pengembangan sekuel. Saat ini belum ada tanggal rilis dan kemungkinan dari sutradara yang berbeda. Pasalnya, film Avengers: The Kang Dynasty disutradarai oleh Cretton.

Spider-Man 4

Film keempat dalam franchise Spider-Man MCU dikonfirmasi sedang dalam pengembangan bersama Spider-Man: No Way Home. Holland diharapkan kembali dalam peran utama. Meskipun tanggal rilis belum dikonfirmasi, Spider-Man diharapkan menjadi bagian besar dari Multiverse Saga MCU ke depan.

Eternals 2

Sekuel Eternals belum diumumkan secara resmi, baik Feige maupun Chloe Zhao, direktur Eternals, telah menyatakan minatnya untuk sekuel. Patton Oswalt, yang memerankan Pip the Troll dalam adegan kredit tengah Eternals, mengonfirmasi bahwa sekuel sedang dalam pengembangan. Zhao kembali untuk menyutradarainya. Konfirmasi film tersebut datang beberapa saat setelah akhir dari She-Hulk: Attorney at Law. (OL-14)