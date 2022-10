Taissa Farmiga Kembali Lewat The Nun 2

AKTRIS Taissa Farmiga kembali memerankan Suster Irene di film horor The Nun 2.

Dilansir dari Variety, Kamis (13/10), Farmiga akan membintangi sekuel tersebut bersama Storm Reid dalam waralaba milik studio New Line tersebut.

The Nun asli berkisah tentang Suster Irene, yang berjuang bersama Pastor Burke Demian Bichir untuk melawan iblis Valak di sebuah biara Rumania pada 1952. Film itu dirilis tahun 2018 dan menghasilkan US$366 juta atau setara Rp5,6 triliun di seluruh dunia

Film tersebut merupakan spin-off dari film The Conjuring 2 keluaran 2016, yang dibintangi oleh kakak perempuan Farmiga, Vera, yang telah memimpin tiga film Conjuring.

The Nun 2 disutradarai Michael Chaves, yang juga menggarap The Conjuring: The Devil Made Me Do It keluaran 2021.

Akela Cooper menulis skenario yang mendapat revisi dari Ian Goldberg dan Richard Naing.

The Nun 2 akan dirilis pada 8 September 2023.

Farmiga, saat ini, sedang syuting musim kedua serial HBO hit karya Julian Fellowes The Gilded Age dan terakhir terlihat di John and the Hole karya Pascual Sisto.

Nama Farmiga mulai dikenal sejak penampilannya dalam serial American Horror Story dari Ryan Murphy dan The Bling Ring karya Sofia Coppola.

Dia juga bermain dalam film The Mule, yang disutradarai Clint Eastwood, What They Had, Rules Don't Apply, The Long Dumb Road, dan Buried Child. (Ant/OL-1)