Blackpink Raih Empat Nominasi di MTV EMA 2022

GRUP idola K-pop Blackpink dinominasikan dalam empat kategori di ajang MTV Europe Music Awards (EMA) 2022.

Melansir laporan Yonhap, Kamis (13/10), Blackpink dinominasikan untuk kategori Video Terbaik untuk Pink Venom, K-pop Terbaik, Penggemar Terbesar, dan Penampilan Metaverse Terbaik untuk The Virtual | PUBG.

Untuk kategori Video Terbaik, kuartet ini akan bersaing dengan As It Was dari Harry Styles, Woman dari Doja Cat, The Heart Part 5 dari Kendrick Lamar, Super Freaky Girl dari Nicki Minaj, dan All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) dari Taylor Swift.

Selain Blackpink, terdapat grup idola K-pop lainnya yang meraih nominasi, yaitu BTS dan Seventeen, yang masing-masing mendapatkan tiga nominasi.

BTS juga mengantongi nominasi untuk K-pop Terbaik, Penggemar Terbesar, dan Penampilan Metaverse Terbaik untuk BTS | Minecraft. Sementara Seventeen dinominasikan untuk K-pop terbaik, Best New, dan Best Push.

Sebelumnya, BTS memenangkan empat penghargaan pada 2020 dan 2021, termasuk untuk Penggemar Terbesar, yang telah dimenangkannya empat kali berturut-turut.

Adapun pesaing lain dalam kategori K-pop Terbaik untuk tahun ini adalah Lisa Blackpink dan girl grup ITZY dan TWICE.

MTV EMA 2022 akan diadakan di PSD Bank Dome di Dusseldorf, Jerman, pada 13 November. (Ant/OL-1)