Blake Shelton Putuskan Pensiun dari Juri The Voice

SETELAH 12 musim menjadi juri dan pelatih di acara pencarian bakat Amerika Serikat The Voice, penyanyi country Blake Shelton mengumumkan pensiun dari acara yang sudah memasuki musim ke-23 tersebut.



"Saya telah bergulat dengan ini untuk sementara waktu dan saya telah memutuskan bahwa inilah saatnya bagi saya untuk menjauh dari The

Voice setelah musim 23," kata Shelton dalam sebuah pernyataan, dikutip dari laporan The Hollywood Reporter, Rabu (12/10).



Shelton melanjutkan, acara tersebut telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik, dan acara tersebut akan selalu terasa seperti rumah bagi dirinya.



"Ini adalah perjalanan yang sangat melelahkan selama 12 tahun berada di kursi ini, dan saya ingin berterima kasih kepada semua orang di The

Voice dari NBC, setiap produser, penulis, musisi, kru, dan katering, Anda adalah yang terbaik. Dibutuhkan banyak kerja, semangat, dan minuman untuk melakukan siaran langsung dua kali seminggu," imbuhnya.



Suami dari penyanyi Gwen Stefani tersebut mengatakan, acara itu juga telah membuatnya memiliki banyak teman dengan ikatan yang kuat, serta penyanyi-penyanyi baru yang muncul di The Voice.



Ia bersyukur dengan semua pengalamannya sebagai seorang pelatih yang bisa ikut berperan di balik kesuksesan para penyanyi tersebut.



"Terima kasih khusus kepada mereka yang memilih saya untuk menjadi pelatih mereka. Terakhir, ini tentang kalian semua, para penggemar, yang menonton dan mendukung artis-artis ini, kami para pelatih, dan semua orang di The Voice yang mengejar impian mereka," kata Shelton.



Sementara itu, musim ke-23 The Voice akan menghadirkan Chance the Rapper dan mantan anggota One Direction Niall Horan, bersama dengan Kelly Clarkson dan Shelton. Pembawa acara Carson Daly pun kembali didapuk sebagai tuan rumah acara ini.



"Saya senang bergabung dengan The Voice sebagai pelatih untuk musim depan. Saya senang membantu artis lain naik ke level berikutnya

dan memanfaatkan pengalaman yang mengubah hidup mereka sebaik-baiknya," kata Chance the Rapper.



Selama dua minggu pertama musim ke-22, The Voice rata-rata ditonton 7,69 juta penonton pada Senin dan 7,51 juta Selasa (termasuk

satu minggu penayangan yang tertunda). Jumlah itu turun sedikit dari rata-rata musim gugur yang lalu, tetapi secara signifikan di atas

angka untuk pertunjukan NBC yang ditayangkan pada musim semi 2022. (Ant/OL-16)