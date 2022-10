Henry Cavill akan kembali dalam Sekuel Man of Steel

HENRY Cavill akan kembali untuk sekuel Man of Steel karya Zack Snyder. Menurut laporan baru, dilansir dari Geekosity, film ini sudah dalam fase pengembangan.

Pada 6 April 2021, pendiri Geekosity, Mikey Sutton, mengatakan bahwa The Rock ingin memproduksi Man of Steel 2.

Sampai sekarang, keterlibatan The Rock dalam Man of Steel 2 tidak diketahui.

Lewat Small Screen, The Rock rupanya menuntut penampilan Henry Cavill di Black Adam. Untuk pembaca lama Geekosity, ini seharusnya tidak mengejutkan. Pada 11 April 2021, Sutton menjelaskan bahwa The Rock akan melawan rezim Warner Bros sebelumnya untuk menjaga DCEU tetap utuh. Dengan kata lain, itu termasuk SnyderVerse dan para aktornya, seperti Henry Cavill.

Cerita baru-baru ini menjelaskan bahwa Rock, "Berusaha keras dan tekanan penuh kepada Warner Bros membuat mereka pergi ke Henry Cavill dan mereka harus menandatangani kontrak baru dengan Henry Cavill, termasuk mengatakan mereka akan mengembangkan film Superman baru. Dan itu semua karena The Rock berkeras."

Sutton awalnya membocorkan kembalinya Cavill pada 3 Maret 2020. Geekosity belum ada saat itu. Oleh karena itu, Lords of the Longbox menerbitkannya. Pada 11 April 2021, Sutton memperbaruinya. Sumber berbisik bahwa Rock ingin Cavill untuk adegan pascakredit Black Adam. Itu sudah lebih dari setahun.

The Rock menginginkan Cavill di Black Adam untuk sementara waktu. Dia tidak hanya bermimpi pada 2022 dan akhirnya memutuskan Black Adam harus melawan Superman.

Berkat The Rock, Cavill dan Warner Bros Discovery kini telah memperbaiki hubungan mereka yang pernah retak. Tentu saja, gosip online tentang kedatangan Cavill di SDCC membuat para penggemar heboh. Sayangnya, ini tidak terjadi dan harapan untuk film Superman baru yang dibintangi Cavill pupus. Meskipun demikian, Sutton menegaskan kembali bahwa Man Of Steel 2 masih ada dalam kantong.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Rock sangat menghargai Cavill dan perannya sebagai Superman. Selain memiliki agen yang sama, kedua aktor juga berteman dekat di kehidupan nyata. The Rock bahkan menggambarkan Cavill sebagai, "Superman dari generasi kita." Jadi, masuk akal baginya untuk menginginkan temannya kembali ke DCEU.

Akankah Snyder mengarahkan Man of Steel 2? Orang dalam tetap teguh bahwa WBD lebih memilih Snyder untuk memimpinnya. Untuk saat ini, Snyder belum menandatangani. Bagaimanapun, mereka harus mendapatkan Superman kembali terlebih dahulu. (OL-14)