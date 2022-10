Iklan Film Black Adam di TV Tayangkan Kameo Justice League

FILM DC Black Adam akan tiba di bioskop hanya dalam hitungan minggu. Keberadaan Henry Cavill sebagai Superman yang paling ramai dibicarakan, terutama terkait masa depan waralaba yang lebih besar di bawah Warner Bros. Discovery, masih belum jelas.

Meskipun begitu, dilansir dari Comicbook.com, satu iklan Black Adam di televisi yang baru dirilis menayangkan salah satu bagian paling tak terduga dari pengembangan dunia DC. Iklan TV, yang dibagikan ke halaman TikTok DC, menampilkan pertarungan antara Black Adam (Dwayne Johnson) dan Carter Hall/Hawkman (Aldis Hodge) yang memperlihatkan mereka menghancurkan mural Justice League.

Baca juga: AC Milan dan Warner Bros Dicovery Kolaborasi Promosi Black Adam

Mural itu menampilkan ilustrasi Superman, Aquaman, dan The Flash. Semua gambar itu dihancurkan baik, oleh tongkat Hawkman atau senjata lain. Bahkan ada gambar Superman dengan wajah dan kepalanya terbakar.

"Saya 100% berkomitmen untuk tidak hanya Black Adam tetapi memperluas alam semesta Black Adam, alam semesta DC," kata Johnson selama Q&A baru-baru ini dengan pers. "Saya seorang optimis dari kata, 'Lakukan.' Jadi, bagi saya dan kita semua di sini, semua alam semesta ada di kepala kita. Saya akan, kita semua akan, bekerja sangat keras untuk memastikan kita menghormati mitologi tetapi juga memberikan yang diinginkan para penggemar. Saya mendengar para penggemar, kita semua melakukannya, dan saya mengambil semua yang mereka letakkan. Itu tidak bisa saya dapatkan, itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang ini (produser Hiram Garcia, produser Beau Flynn, sutradara Jaume Collet-Serra). Ini dia awal, semoga, semoga, dari jalan cerita yang sangat panjang bahwa Black Adam menjadi bahan bakar jet yang akan mendorong dan mengembangkan alam semesta ini."

Di Black Adam, setelah hampir 5.000 tahun dipenjara, Black Adam, seorang antihero dari kota kuno Kahndaq, dilepaskan ke zaman modern. Taktik brutal dan cara keadilannya menarik perhatian Justice Society of America yang mencoba menghentikan amukannya. Mereka mengajarinya cara menjadi pahlawan lebih dari penjahat dan harus bekerja sama untuk menghentikan kekuatan yang lebih kuat dari Adam sendiri.

Baca juga: Setelah Black Adam, Henry Cavill Perankan Superman di The Flash

Black Adam disutradarai oleh Jaume Collett-Serra dari film Jungle Cruise dan menampilkan Aldis Hodge (bintang di film The Invisible Man, Underground) sebagai Hawkman, Quintessa Swindell (Trinkets, Euphoria) sebagai Cyclone, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie's Angels) sebagai Atom Smasher, Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) sebagai Adrianna Tomaz, dan Pierce Brosnan (GoldenEye, Mamma Mia!) sebagai Doctor Fate. Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer, dan Bodhi Sabongui juga di antara pemeran film tersebut.

Black Adam akan dirilis secara eksklusif di bioskop pada 21 Oktober. (OL-14)