Batwheels Mulai Tayang di Cartoon Network pada 16 Oktober

CARTOON Network dan HBO GO mengumumkan bahwa Batwheels akan resmi tayang di layar televisi mulai Minggu (16/10). Serial ini akan tayang melalui blok prasekolah Cartoonito di Cartoon Network tiap akhir pekan pukul 8.00 WIB, dan dapat ditonton streaming pada hari yang sama di hub Cartoonito di HBO GO.

Diproduksi oleh Warner Bros. Animation, Batwheels menandai serial prasekolah DC Batman yang pertama ada, menawarkan pada para pemirsa cilik iterasi animasi CGI kecepatan tinggi yang memukau dari Caped Crusader.

Si kecil dan keluarga akan menikmati petualangan seru tim kendaraan super yang luar biasa — Bam (Batmobile), Bibi (Batgirl Cycle), Redbird (mobil balap Robin), Buff (Bat-Truck), dan Batwing (Bat-plane) — saat mereka membantu Batman, Batgirl, dan Robin menjaga keamanan jalanan Gotham City.

Baik ketika berhadapan dengan Legion of Zoom atau satu dari para Super-Villian terkenal di Gotham City, Batwheels akan menggunakan gadget dan kerja sama tim yang kreatif untuk mengatasi masalah.

Para bintang pengisi suara antara lain Ethan Hawke (sebagai Bruce Wayne/Batman), AJ Hudson (sebagai Duke Thomas/Robin), Leah Lewis (sebagai Cassandra Cain/Batgirl), Jacob Bertrand (sebagai Bam), Jordan Reed (sebagai Redbird), Madigan Kacmar (sebagai Bibi), Noah Bentley (sebagai Buff), Lilimar (sebagai Batwing), Kimberly D Brooks (sebagai The Batcomputer), Mick Wingert (sebagai Moe dan The Joker), Xolo Mariduena (sebagai Snowy) dan Gina Rodriguez (sebagai Catwoman).

Diambil dari karakter-karakter DC, Batwheels diproduksi oleh Warner Bros. Animation. Layanan animasi disediakan oleh Superprod Studio.

Selain itu, anak-anak dapat menikmati pengalaman interaktif Batwheels melalui permainan daring Batwheels By You di laman daring Cartoon Network Asia. Melibatkan dan mendorong kreativitas anak-anak, Batwheels By You membuat si kecil sibuk mewarnai dan menciptakan tim Batwheels mereka. Permainan ini dapat dimainkan secara cuma-cuma.

Melalui petualangan para superhero, Batwheels akan mengajarkan anak-anak tentang apa artinya menjadi seorang pahlawan melalui kurikulum Hero yang unik.

Kurikulum ini sejalan dengan kerangka Humancentric Learning dari Cartoonito yang mendorong anak-anak untuk menjadi yang terbaik versi mereka masing-masing.

Setiap episode Batwheels akan menunjukkan kekuatan karakter yang berbeda – pemahaman diri, kepedulian pada orang lain, ketekunan, dan keberanian, beberapa di antara nya – dalam mengatasi tantangan diri dan antara pribadi, dan memberi contoh bagaimana para pahlawan berkontribusi terhadap hal-hal yang lebih baik.

Batwheels juga akan menampilkan nilai-nilai persahabatan dan kerja sama tim, serta menjelaskan tentang penghargaan dari serangkaian keterampilan tersebut.

Selain itu, serial ini mengajarkan pada anak-anak bahwa meskipun setiap kendaraan memiliki kemampuan super, hal yang terpenting adalah mendorong jiwa kepahlawanan mereka tertanam dalam kekuatan karakter mereka, memahami bagaimana menjadi seorang sahabat baik dan kemampuan bekerja dalam tim. (RO/OL-1)